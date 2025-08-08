Mở tài khoản ngân hàng bằng dữ liệu cá nhân 'ăn trộm' của người khác

Thái NguyênNhóm cộng tác viên chi nhánh Viettel cụm Đại Từ bị cáo buộc lợi dụng việc chuẩn hóa dữ liệu khách hàng để lấy thông tin căn cước, hình ảnh khuôn mặt rồi tự ý mở tài khoản ngân hàng để sử dụng.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát ra thông báo tìm bị hại trong vụ việc xảy ra ở xã Quân Chu.

Theo công an, từ tháng 6 đến nay, bốn phụ nữ là cộng tác viên chi nhánh Viettel cụm Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã lợi dụng việc thực hiện chuẩn hóa dữ liệu khách hàng như cập nhật thông tin căn cước công dân, cập nhật dữ liệu sinh trắc học để thu thập thông tin khách hàng. Họ đã lấy số căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt của người dân rồi tự ý đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Tài khoản ngân hàng mở được, họ chiếm quyền sử dụng và mua bán trái phép. Công an đề nghị ai là bị hại, người có liên quan, bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn này thì đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên hoặc liên hệ tổ cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết.

Các nhóm mua bán dữ liệu, tài khoản ngân hàng trên Telegram. Ảnh: Trọng Đạt

Một người dân ở xã Quân Chu cho biết khoảng giữa tháng 6, sau khi đăng ký chuẩn hóa thông tin, dữ liệu cá nhân ở xóm, đã được nhân viên hướng dẫn cập nhập thông tin thuê bao điện thoại. Các nữ nhân viên lấy cả số căn cước công dân và hình ảnh khuôn mặt.

Bẵng đi một thời gian, đến cuối tháng 7, anh phát hiện mình đã có một tài khoản ngân hàng VPBank được mở bằng chính số điện thoại cá nhân. Người này không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi chưa từng đến ngân hàng để mở tài khoản và cũng không dùng vào việc gì.

Phạm Dự