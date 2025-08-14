Tử vong vì vợ nặng 100 kg ngã đè lên người

Bồ Đào NhaMột người đàn ông 59 tuổi tử vong tại nhà sau khi bị người vợ nặng hơn 100 kg vô tình vấp ngã, đè lên người.

Tai nạn xảy ra rạng sáng 11/8 tại khu dân cư Campanha, ngoại ô thành phố Porto. Người vợ 60 tuổi bước ra khỏi giường, không may vấp ngã đè lên chồng đang nằm dưới sàn. Do bị kẹt giữa giường và tường, người phụ nữ không thể tự đứng dậy nên đã la hét kêu cứu.

Hàng xóm chạy sang, nhấc được bà ra thì phát hiện người chồng đã bất tỉnh. Lực lượng cứu hỏa và y tế có mặt ngay sau đó nhưng nạn nhân đã ngừng tim, không qua khỏi.

Theo tờ Correio da Manha, 5 đàn ông khỏe mạnh mới nhấc nổi người vợ ra khỏi chỗ kẹt. Cân nặng được cho là nguyên nhân chính khiến bà không thể cử động sau cú ngã. Truyền thông địa phương mô tả nạn nhân có "thân hình nhỏ bé", trong khi vợ ông bị béo phì.

Cảnh sát kết luận đây là một tai nạn hi hữu, không có yếu tố tội phạm. "Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở", nguồn tin cho biết.

Người vợ đang được tư vấn tâm lý sau cú sốc.

Minh Phương (Theo Mirror, Daily Mail)