Tử vong sau phẫu thuật tăng kích thước 'cậu nhỏ'

Trung QuốcBệnh nhân nam được phát hiện ngưng tim, ngưng thở, 7 tiếng sau ca phẫu thuật vùng kín, với chi phí 400.000 TWD, nghi do biến chứng sau gây mê.

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/9 tại một phòng khám ở quận Trung Sơn, thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Nạn nhân là một người đàn ông 50 tuổi, tử vong trong quá trình hồi tỉnh, sau khi phẫu thuật tăng kích thước dương vật. Nguyên nhân tử vong ban đầu được nghi ngờ là do gây mê không đúng cách. Chi phí cho ca phẫu thuật này khoảng 400.000 TWD (gần 350 triệu đồng).

Theo Today, ca phẫu thuật bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ trưa. Bệnh nhân sau đó nằm nghỉ ngơi một mình trên giường bệnh. Tuy nhiên, đến hơn 19h, nhân viên phòng khám phát hiện người này đã ngừng thở, ngừng tim. Cảnh sát báo cáo vụ việc lên viện kiểm sát để tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng.

Bên ngoài phòng khám thẩm mỹ của Ding ở Đài Bắc. Ảnh: ET Today

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân là Ding Binhuang, người từng có nhiều tiền án y khoa. Vào năm 2013, Ding thực hiện nhiều phẫu thuật liên tiếp, bao gồm cấy ghép dương vật nhân tạo, hút mỡ và cắt mí, cho một bệnh nhân nam khác. Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng khiến bệnh nhân, vốn có tiền sử cao huyết áp và tiểu đường, bị huyết khối. Người này sau đó tử vong do sốc hô hấp trong quá trình hồi phục. Bác sĩ Ding bị truy tố và kết án 3 tháng tù giam vì tội ngộ sát do sơ suất.

Năm 2015, một bệnh nhân nữ đến phòng khám của Ding để nâng ngực và hút mỡ. Bác sĩ này đã làm thủng đại tràng của bệnh nhân, gây nhiễm trùng huyết. Nạn nhân sau đó đã rút đơn kiện sau khi nhận bồi thường. Cũng trong năm đó, Ding bị cáo buộc quấy rối tình dục một bệnh nhân nữ khác và phải bồi thường 250.000 TWD.

Gần đây, Ding còn bị tố cáo nhờ người tình và người giúp việc, những người không có chuyên môn y tế, vào phụ mổ. Các ca phẫu thuật được thực hiện trong điều kiện vệ sinh kém, dẫn đến việc vết mổ của bệnh nhân bị viêm mô tế bào, hoại tử mỡ.

Dù đã nhiều lần bị Sở Y tế kiểm tra, Ding vẫn tiếp tục hành nghề. Một cuộc thanh tra liên ngành năm 2023 phát hiện môi trường phẫu thuật của phòng khám này bừa bộn, bàn mổ chất đầy đồ đạc.

Bình Minh (Theo News Yahoo, ET Today)