Tử vong sau khi uống nhầm nước tẩy rửa bồn cầu

Người đàn ông ở Thái Lan tử vong do uống nhầm nước tẩy rửa bồn cầu, chỉ vài giờ sau khi được bệnh viện cho về nhà với chẩn đoán "tình trạng đã ổn định".

Vụ việc xảy ra hôm 13/10 tại huyện Satuek, tỉnh Buriram, khi người đàn ông thức dậy và thấy chai nước ngọt loại một lít chứa dung dịch màu xanh. Ông cầm lên uống khoảng một phần tư trước khi nhận ra sự nhầm lẫn và hỏi "Cái gì đây?".

Gia đình lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện, mang theo chai hóa chất để các bác sĩ biết ông đã uống phải thứ gì. Tuy nhiên, người nhà cho hay sau khi kiểm tra, các bác sĩ chỉ kê đơn thuốc rồi cho bệnh nhân về. Khoảng 5 giờ sau, ông ngã quỵ tại nhà, bất tỉnh và tử vong dù đã được cấp cứu.

Chai nước tẩy rửa được gia đình bệnh nhân mang theo đến bệnh viện sau khi người nhà uống nhầm vì tưởng nước ngọt. Ảnh: Bangkok Post

Bangkok Post cho hay gia đình nạn nhân rất đau buồn và bức xúc, cáo buộc lẽ ra bệnh viện phải giữ ông lại để theo dõi. Chủ nhân của số hóa chất, người đã chiết dung dịch tẩy rửa sang chai nước ngọt để chia cho người thân, cũng đặt câu hỏi tại sao bệnh viện không rửa dạ dày cho nạn nhân.

Lý giải quy trình xử lý, bác sĩ Pichet Phutkhuntod, thuộc Sở Y tế tỉnh Buriram, cho biết việc bơm rửa dạ dày không phải lúc nào cũng phù hợp với trường hợp ngộ độc hóa chất có tính axit. Ông giải thích nước tẩy rửa này có khả năng ăn mòn kim loại, việc đưa ống vào có thể khiến axit trào ngược, gây thủng thực quản hoặc nhiễm trùng phổi.

Bác sĩ Pichet cho biết thêm, bệnh nhân đã nôn sau khi uống hóa chất và đang say rượu, cho thấy một phần chất độc có thể đã được đào thải. "Khi tình trạng có vẻ ổn định, bác sĩ đã cho ông về nhà kèm theo dặn dò theo dõi sát sao, quay lại nếu triệu chứng xấu đi", ông nói. Theo ông, thông thường những ca ngộ độc hóa chất không có triệu chứng nghiêm trọng tức thời sẽ được cho xuất viện.

Giới chức y tế gửi lời chia buồn tới gia đình và cam kết hỗ trợ. Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân cần bảo quản hóa chất nguy hiểm an toàn, dán nhãn rõ ràng, tuyệt đối không đựng trong chai nước giải khát để tránh những thảm kịch tương tự.

Bình Minh (Theo Bangkok Post)