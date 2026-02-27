Tử vong sau khi thi đấu vật tại hội làng

Hà NộiMột nam đô vật 44 tuổi tử vong do gãy cổ, khi tham dự thi đấu tại hội làng truyền thống Thái Lai chiều 26/2.

Người đàn ông tại xã Kim Anh, thi đấu với đối thủ trẻ hơn. Trong một tình huống thất thế, ông bị bế ngửa lên rồi đập phần cổ gáy xuống sàn, bất tỉnh ngay lập tức. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu, người này không qua khỏi.

"Đô vật qua đời là người trong làng Thái Lai", Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Đỗ Xuân Huân cho biết. "Đây là sự việc không may và rất đáng tiếc".

Người đàn ông bất tỉnh khi thi đấu vật tại hội làng Thái Lai ở xã Kim Anh, Hà Nội ngày 26/2/2026. Ảnh: Chụp màn hình

Ông Huân cũng xác nhận hội làng Thái Lai là lễ hội truyền thống địa phương với mục đích vui xuân. Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh hàng năm đều phê duyệt tổ chức.

Đấu vật truyền thống là nét văn hóa lâu đời tại các hội làng ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Các hội thường diễn ra vào dịp Tết, giữa trai tráng trong làng hoặc người địa phương lân cận.

Hà Nội có trên 1.600 lễ hội truyền thống diễn ra mỗi năm. Các sới vật làng phổ biến nhất ở các vùng phía Tây như Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phương, Thạch Thất, Sơn Tây.

