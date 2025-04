Tử vong sau khi bị bác sĩ giả phẫu thuật

MỹMột phụ nữ 31 tuổi đã tử vong khi được người đàn ông giả danh bác sĩ thực hiện phẫu thuật tháo túi độn mông tại nhà.

Theo Sở Cảnh sát New York (NYPD) hôm 20/4, nạn nhân được xác định là Maria Penaloza Cabrera, người Colombia, mẹ của hai con nhỏ. Cô tử vong sau khi trải qua một ca phẫu thuật tháo túi độn mông tại nhà riêng của Felipe Hoyos-Foronda, 38 tuổi, ở quận Queens, New York.

Hoyos-Foronda không có giấy phép hành nghề y, nhưng vẫn quảng bá các dịch vụ thẩm mỹ trên mạng xã hội, bao gồm TikTok. Người này bị bắt vào ngày 28/3 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy khi đang cố gắng rời Mỹ đi Colombia. Hoyos-Foronda bị buộc tội hành nghề trái phép và hành hung cấp độ hai.

Theo báo cáo nội bộ của cảnh sát do The New York Times thu thập, nạn nhân đã đến nhà của Hoyos-Foronda từ 13h đến 15h15 ngày 28/3 để thực hiện thủ thuật. Trong quá trình can thiệp, người này đã tiêm lidocaine - một loại thuốc gây tê cục bộ - khiến nạn nhân bị ngừng tim. Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng não không còn hoạt động và "không có khả năng sống sót". Các bác sĩ sau đó đã rút ống thở vào ngày 11/4.

Minh họa một ca phẫu thuật. Ảnh: Pexel

Gia đình nạn nhân đã lập một trang GoFundMe để kêu gọi hỗ trợ tài chính, giúp các thành viên sang Mỹ nói lời từ biệt. Tính đến nay, quỹ đã huy động được hơn 6.200 USD.

Văn phòng Giám định Y khoa vẫn đang xác định nguyên nhân chính thức gây tử vong. Trong khi đó, Văn phòng Biện lý Quận Queens cho biết đang xem xét lại các cáo buộc đối với Hoyos-Foronda trong quá trình điều tra.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ các dịch vụ thẩm mỹ không phép, được quảng bá tràn lan trên mạng xã hội mà không có sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng.

Trên thế giới, nhiều vụ việc tương tự cũng từng gây chấn động. Tại Anh, năm 2018, một người đàn ông tên Dean Fagundo bị kết án sau khi giả danh bác sĩ và thực hiện hàng loạt ca tiêm Botox không phép. Năm 2022, ở Brazil, một phụ nữ tử vong sau khi được một người tự xưng là bác sĩ tiêm silicone lỏng - chất bị cấm sử dụng trong thẩm mỹ nội khoa. Tại Thái Lan, một phòng khám thẩm mỹ từng bị đóng cửa vì bác sĩ giả đã gây biến chứng nghiêm trọng cho nhiều bệnh nhân.

Thục Linh (Theo USA Today)