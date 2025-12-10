Tử vong sau 10 ngày uống chanh muối, phơi nắng trị cao huyết áp

Hà NộiTin theo lời mách bảo trên mạng xã hội, người đàn ông 47 tuổi tự ý bỏ thuốc huyết áp, chuyển sang uống chanh muối đặc và phơi nắng liên tục để "thải độc", dẫn đến đột tử.

Ngày 10/12, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Phương Đông, thông tin bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn và đã tử vong ngoại viện.

Trước đó, người đàn ông bất ngờ ngã quỵ khi đang phơi nắng. Dựa trên bệnh sử và hoàn cảnh xảy ra sự việc, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị cơn tăng huyết áp kịch phát gây vỡ mạch máu não.

Người nhà cho biết bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, vốn tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Tuy nhiên, gần đây anh tham gia một hội nhóm trên mạng xã hội, tin theo quan điểm "uống thuốc tây nhiều hại người" và nên để "cơ thể tự chữa lành". Bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của mẹ, người bệnh tự ý ngưng thuốc, chuyển sang áp dụng liệu trình uống chanh muối liều cao kết hợp phơi nắng suốt 10 ngày nhằm mục đích toát mồ hôi, đào thải độc tố đưa huyết áp về mức bình thường.

Phân tích về ca bệnh, bác sĩ Mạnh cho biết tăng huyết áp là bệnh mạn tính, buộc người bệnh phải dùng thuốc suốt đời để kiểm soát chỉ số ổn định. Hành động ngưng thuốc đột ngột khiến mạch máu co lại nhanh chóng, gây ra hiện tượng "bùng phát huyết áp". Lúc này, áp lực dòng máu tăng vọt không kiểm soát, tim phải làm việc quá tải, đẩy người bệnh vào những biến chứng "chí mạng" như nhồi máu cơ tim hay vỡ mạch máu não. Hiện, nhiều người vẫn chủ quan, tin theo các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mặt khác, khi bệnh nhân nạp lượng lớn chanh muối đậm đặc vào cơ thể, hàm lượng natri cao trong muối gây giữ nước, buộc tim bơm máu mạnh hơn, làm gia tăng áp lực lên thành mạch vốn đã yếu. Thêm vào đó, việc phơi nắng gắt gây mất nước và tăng nhịp tim.

"Sự cộng hưởng giữa ba yếu tố gồm ngừng thuốc, nạp nhiều muối và mất nước khiến huyết áp bệnh nhân tăng kịch trần, phá vỡ mạch máu não và gây tử vong tức tưởi", bác sĩ Mạnh nói.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý bỏ phác đồ điều trị, ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh, đồng thời cảnh giác với các trào lưu chữa bệnh truyền miệng, detox hay thực dưỡng cực đoan. Bệnh nhân cần tái khám định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh, giảm muối và tránh căng thẳng. Khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, chóng mặt hay yếu nửa người, gia đình cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

Thúy Quỳnh