Tử vong do ngộ độc rượu methanol

Hà NộiThức dậy sau một đêm uống nhiều rượu, người đàn ông nhức đầu, chưa kịp đi xuống giường đã ngất đi.

Ông được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, bác sĩ Trung tâm chống độc chẩn đoán ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Ông là một trong 8 bệnh nhân nam độ tuổi từ 46 đến 72, điều trị tại Trung tâm chống độc do ngộ độc methanol, trong hai tuần qua.

Các bệnh nhân hôn mê sâu, tụt huyết áp, nhiễm toan chuyển hóa nặng, chụp phim cắt lớp não cho thấy tổn thương hoại tử, chảy máu và phù nề nặng lan tỏa trên não. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn methanol trong máu lên tới vài trăm ml/dL. Khai thác bệnh sử, các bệnh nhân này đều uống rất nhiều các loại rượu không rõ nguồn gốc.

Một bệnh nhân sau đó tử vong, một bệnh nhân tiên lượng nguy cơ tử vong và gia đình đang làm thủ tục xin về. Các bệnh nhân còn lại gặp di chứng với não và mù, tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ngày 26/11.

Một bệnh nhân bị ngộ độc rượu đang được theo dõi tại Trung tâm. Ảnh: Thành Dương

Theo bác sĩ Nguyên, methanol rất giống với rượu ethanol thông thường, thậm chí ngọt, dễ uống hơn. Khi mới uống, bệnh nhân cũng có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, khoảng 1-2 ngày sau uống, bệnh nhân mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu giống như khó thở do nhiễm toan chuyển hóa (do có quá nhiều axít formic được chuyển thành từ methanol), co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết trường hợp này đã tổn thương não, mù mắt và tụt huyết áp, nguy kịch.

Cồn công nghiệp thường do người kinh doanh pha trộn với rượu nấu truyền thống để kiếm lời. Các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh ngộ độc cồn công nghiệp methanol, người dân hãy lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, hạn chế uống rượu.

Lê Nga