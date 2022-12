Tử vong do đuối nước cao gấp 10 các nước phát triển

Tỷ suất tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao gần gấp 10 lần các nước phát triển, nguyên nhân chủ yếu do các em thiếu kỹ năng bơi.

Thông tin được nêu trong Hội thảo về Phòng, chống đuối nước trẻ em do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, ngày 7/12.

Đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho biết trong giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 em tử vong do đuối nước. Con số này giảm dần qua các năm nhưng đuối nước vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em và người chưa thành niên.

"Tỷ suất tử vong do đuối nước ở trẻ 0-14 tuổi nước ta cao hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu, trong đó cao gần gấp 10 lần các nước phát triển", vị đại diện nói, thêm rằng trẻ nông thôn có nguy cơ bị đuối nước cao gấp hai lần trẻ thành thị; 55% trẻ tử vong do đuối nước thuộc các hộ gia đình nghèo ở nông thôn.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng đuối nước ở trẻ em xuất phát từ nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về vấn đề này còn hạn chế, trong khi trẻ thiếu sự giám sát, trông giữ của cha mẹ. Nhiều trẻ chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời chưa nhận thức về sự nguy hiểm của việc tắm sông, chơi gần bờ sông.

Ngoài ra, nhiều địa phương còn thiếu cơ sở vật chất và giáo viên dạy bơi, đặc biệt tại địa phương nghèo, vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, tỷ lệ trường học tổ chức dạy bơi cho học sinh còn rất thấp, thiếu bể bơi, thiết bị. Theo thống kê, ở cấp tiểu học, chỉ có 675 trên 14.000 nghìn trường có bể bơi, chiếm tỷ lệ 0,47. Con số này ở cấp trung học cơ sở là 0,25; trung học phổ thông là 0,41.

Trẻ em được phổ cập bơi là cách phòng chống đuối nước. Ảnh: H.V

Để phòng ngừa các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, cho rằng một trong biện pháp hiệu quả là phổ cập dạy bơi cho trẻ. Đây là giải pháp đã triển khai thành công ở các nước như Trung Quốc, Bangladesh, Thái Lan, Philippines, Malaysia. Đặc biệt, tại Trung Quốc, bơi là môn học giáo dục thể chất bắt buộc cho học sinh, từ đó nhanh chóng giảm tỷ lệ tử vong do đuối nước.

Trong khi đó, tại Việt Nam, chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ tại cộng đồng được triển khai từ 2018 đến nay, bằng cách dạy bơi tại một số tỉnh có nguy cơ như Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng... đã có kết quả khả quan. Theo đánh giá độc lập, tỷ lệ biết bơi của trẻ em tại địa bàn can thiệp đã tăng gấp hai lần, từ 14,7% năm 2018 lên 27% năm 2020, cao hơn so với tỷ lệ trung bình của toàn quốc. Tỷ lệ đuối nước ở trẻ em giảm 30%.

Bà Đoàn Thu Huyền, đại diện chương trình cho biết, trong giai đoạn 2023-2025, sẽ mở rộng địa bàn can thiệp tại 16 tỉnh thành và dạy bơi cho hơn 25.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, đồng thời dạy kỹ năng an toàn cho 50.000 trẻ.

Ngoài vấn đề dạy bơi cho trẻ, các chuyên gia cũng cho rằng cần có cơ chế huy động nguồn lực tư nhân, xã hội hóa để phòng chống đuối nước cho trẻ em để hoàn thành mục tiêu giảm 10% số trẻ tử vong do đuối nước vào năm 2025.

Lê Nga