Tự vẽ lại mặt sau khi bị chồng cũ tạt axit

Trung QuốcTừng muốn quyên sinh khi gương mặt bị axit hủy hoại hoàn toàn, Ah Hua tìm thấy ánh sáng cuộc đời nhờ những nét vẽ "giả mà thật" trên chính làn da sẹo của mình.

Ở tuổi 47, Ah Hua sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Douyin. Người ta tìm đến chị không phải để học xu hướng làm đẹp thời thượng, mà để xem cách một người phụ nữ bị hủy hoại dung nhan "tái tạo" lại chính mình.

Bi kịch ập đến với Ah Hua ở tỉnh Sơn Đông sau cuộc hôn nhân sắp đặt đầy nước mắt. Chạy trốn khỏi người chồng vũ phu sau nhiều tháng bị bạo hành, chị vẫn không thoát khỏi đòn thù. Khi tìm được nơi ở mới của vợ, gã chồng cũ đã tạt axit đậm đặc vào người chị. Vụ tấn công khiến khuôn mặt Ah Hua biến dạng hoàn toàn: tai phải mất, mũi bị ăn mòn, một bên mắt hỏng vĩnh viễn, bên còn lại chỉ còn là một hốc sâu.

"Tôi đã sống như một bóng ma, không dám nhìn vào gương," Ah Hua nhớ lại những ngày tháng đen tối.

An Hua, 47 tuổi, ở tỉnh Sơn Đông tự vẽ lại mắt, mũi, lông mày để bản thân tự tin hơn. Ảnh: Douyin

Bước ngoặt đến một cách tình cờ khi chị lướt mạng xã hội và thấy các bộ lọc (filter) làm đẹp kỹ thuật số có thể tạo ra đôi mắt to tròn, làn da láng mịn. "Nếu công nghệ làm được, tại sao tôi không thể làm điều đó bằng đôi tay mình?", chị tự nhủ.

Không có năng khiếu hội họa, Ah Hua bắt đầu hành trình khổ luyện. Chị tập phác thảo trên giấy hàng nghìn lần, từ những nét chì nguệch ngoạc đến khi thành hình đôi mắt có hồn. Trên nền da sẹo lồi lõm, việc đi cọ khó khăn gấp bội so với da thường.

"Tôi phải học vẽ từ những nét cơ bản nhất để tự cứu lấy gương mặt mình," chị tâm sự.

Dưới sự hỗ trợ của con gái, Ah Hua dần thành thục kỹ năng tạo khối (contour) và vẽ 3D. Mỗi sáng, chị dành hàng giờ trước gương để "vẽ" lại sống mũi, đôi môi và đặc biệt là đôi mắt đã mất. Lớp trang điểm không thể xóa đi những vết sẹo, nhưng nó giúp chị tự tin ngẩng cao đầu bước ra đường.

Nghị lực sống không chỉ giúp Ah Hua hồi sinh chính mình mà còn mang lại cho chị hạnh phúc mới bên người chồng hiện tại - một người đàn ông hiền lành, thấu hiểu quá khứ của vợ. Nhưng số phận dường như vẫn muốn thử thách người đàn bà này khi chồng chị được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo.

Thay vì suy sụp, Ah Hua giờ đây trở thành trụ cột, livestream hướng dẫn trang điểm và bán hàng để kiếm tiền chữa bệnh cho chồng. "Khuôn mặt tôi là giả, nhưng nụ cười và nghị lực sống này là thật", Ah Hua nói trong một video thu hút triệu view.

Người phụ nữ phải tự vẽ mắt, mũi sau khi bị chồng cũ tạt axit biến dạng An Hua chia sẻ quá trình tự "vẽ" lại khuôn mặt trên trang cá nhân. Nguồn: Douyin

Minh Phương (Theo Mirror)