Tư vấn trực tuyến về học bổng Đại sứ Vương quốc Anh

Độc giả gửi câu hỏi tại đây

Năm 2021, Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) nâng giá trị quỹ học bổng từ 40 tỷ đồng (năm 2019) lên 53 tỷ đồng và tiếp tục triển khai chương trình học bổng toàn phần Đại sứ Vương quốc Anh danh giá. Hạn cuối nộp hồ sơ ứng tuyển là ngày 25/5. Do đó, học sinh cần gấp rút chuẩn bị hồ sơ, nắm bắt kinh nghiệm cũng như cách xây dựng kế hoạch phù hợp, hiệu quả để đạt mức hỗ trợ cao.

Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh cùng nhiều chương trình khác được xây dựng với mục tiêu mang lại cho sinh viên cơ hội học tập chương trình đại học và sau đại học của Vương quốc Anh, trải nghiệm môi trường giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh trị giá 800 triệu đồng, bao gồm toàn bộ học phí của khóa học cử nhân tại BUV do Đại học Staffordshire (Anh) cấp bằng, khóa dự bị và chi phí đi lại trong vòng phỏng vấn dành cho học sinh ở xa (nếu có). Các tiêu chí xét tuyển bao gồm: thành tích học tập, kinh nghiệm tham gia hoạt động xã hội, ngoại khóa, mục tiêu và kế hoạch phát triển bản thân...

Tại buổi tư vấn trực tuyến chủ đề "Hướng dẫn ứng tuyển học bổng Đại sứ Vương quốc Anh" do BUV kết hợp với VnExpress tổ chức lúc 9h ngày 15/4, các khách mời đến từ BUV sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan tới chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh của trường.

Ông Christopher Jeffery, Giám đốc Học vụ của BUV, đồng thời là thành viên Hội đồng xét tuyển học bổng, chia sẻ về nội dung của chương trình học bổng, điều kiện ứng tuyển, các tiêu chí lựa chọn quán quân.

Ông Christopher Jeffery, Giám đốc Học vụ của BUV, thành viên Hội đồng xét tuyển học bổng.

Ông cho biết: "Chúng tôi tìm kiếm những học sinh thông minh, tài năng, đam mê ở nhiều lĩnh vực và có khả năng phát triển, đóng góp cho cộng đồng. Các em hãy tự tin là chính mình, trung thực, cá tính, quyết tâm để nổi bật hơn. Các em đang 'đầu tư' vào một dự án hàng nghìn USD, hãy đảm bảo mình dành đủ thời gian và tâm sức cho nó".

Chị Võ Hồng Hạnh - Giám đốc Tuyển sinh và Hợp tác BUV giải đáp những thắc mắc về hồ sơ ứng tuyển học bổng, lưu ý về giấy tờ, các vòng xét tuyển.

Chị Võ Hồng Hạnh - Giám đốc Tuyển sinh và Hợp tác BUV.

Bên cạnh đó, Trần Phan Hà My, Quán quân học bổng Đại sứ Vương quốc Anh BUV năm 2020 trị giá 100% học phí cho toàn chương trình học, chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển, quá trình chuẩn bị hồ sơ, các chiến thuật giúp gây ấn tượng với Hội đồng xét tuyển và giành học bổng.

Trần Phan Hà My (giữa) - Quán quân học bổng Đại sứ Vương quốc Anh BUV năm 2020 trị giá 100% học phí cho toàn chương trình học.

Hà My từng đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh năm học 2019 - 2020; là Chủ nhiệm câu lạc bộ Sách của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; đồng sáng lập tổ chức Thúc đẩy sáng kiến và dự án trẻ PIE. Ngoài BUV, Hà My còn từng nhận được hỗ trợ tài chính từ Đại học VinUni và Đại học Fulbright Vietnam.

Nhật Lệ (Ảnh: BUV)