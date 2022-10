Đất nước Canada sở hữu nhiều ưu điểm và phúc lợi sống phù hợp để học tập, làm việc, sinh sống và định cư lâu dài.

Canada được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những nước có chính sách nhập cư thuận tiện cho người nước ngoài. Theo Báo cáo các quốc gia tốt nhất năm 2021 của U.S.News & World Report, Canada được xếp hạng nhất, tăng một hạng so với năm 2020.

Chính phủ Canada liên tục cập nhật các chính sách thu hút người nhập cư thông qua các chương trình định cư diện tay nghề hay đầu tư, kinh doanh. Người sở hữu thẻ xanh sẽ được công nhận là thường trú nhân hợp pháp và hưởng nhiều chính sách phúc lợi từ chính phủ.

Cụ thể, nếu có con, họ sẽ hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho tới khi đứa trẻ 18 tuổi. Đồng thời còn có thể xin học bổng tài trợ từ chính phủ cho việc học tập của con cái. Con em của những người có thẻ xanh sẽ được chính phủ ưu tiên học miễn phí từ cấp một đến cấp ba. Khi vào đại học, số tiền phải chi trả sẽ thấp hơn khoảng 3,5 lần so với du học sinh nước ngoài.

Ngoài ra, người định cư hợp pháp tại Canada có quyền làm việc tại bất cứ công ty nào mà không bị phân biệt ngành nghề hay giờ làm. Họ được chính phủ bảo hộ trong các vấn đề liên quan đến quyền lợi và môi trường làm việc.

Báo cáo Decoding Global Talent, Onsite and Virtual do Boston Consulting Group (BCG) và The Network đã thực hiện vào năm 2021, dựa trên kết quả khảo sát của tổng cộng 209.000 người tại 190 quốc gia. Theo đó, Canada dẫn đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia lý tưởng dành cho lao động nước ngoài.

Cụ thể, kết quả báo cáo này cho thấy, đại dịch Covid-19 đóng một vai trò lớn trong việc ảnh hưởng đến nơi người lao động nước ngoài lựa chọn làm việc. Ngoài ra, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sở thích của người lao động chính là cách mà các quốc gia đối phó với dịch bệnh. Canada, Australia, Nhật Bản, Singapore và New Zealand có lượng ca nhiễm tương đối thấp, và luôn nằm trong top 10.

Theo đại diện công ty Canada Plaza - công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn định cư Canada, định cư tại những nước phát triển, lao động lành nghề thường có thu nhập tốt, đi cùng với những chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an ninh được đảm bảo. Ngoài ra, môi trường sống, hệ thống y tế và dịch vụ xã hội... đều rất phát triển và luôn nằm trong top đầu thế giới.

