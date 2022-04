Tử tù hai lần ngồi ghế điện

Ngày 9/5/1947, hơn một năm sau lần hành quyết đầu tiên, Willie Francis bị trói vào ghế điện. Được hỏi liệu có lời cuối cùng nào không, anh ta trả lời: "Không có gì cả". Lúc 12:05, công tắc bật lên và năm phút sau Willie được tuyên bố đã chết.

Cuộc đời của Willie Francis là chủ đề của bộ phim tài liệu năm 2006, có tựa đề Willie Francis Must Die Again, do nhà làm phim Allan Durand viết kịch bản và đạo diễn.

Sau khi luật mới được ban hành vào năm 1991, bang Louisiana đã chọn sử dụng phương pháp thi hành án tử hình duy nhất là tiêm thuốc độc. Trong 50 năm hoạt động, chiếc ghế đã được sử dụng cho tổng cộng 87 vụ hành quyết. Hiện nó được đặt tại Bảo tàng Nhà tù Louisiana.

