Tử tù được tha mạng ngay trước giờ hành quyết

MỹSau khi ăn bữa cuối cùng và ngồi chờ ngoài phòng thi hành án, Tremane Wood nhận được quyết định khoan hồng chỉ vài phút trước giờ bị tiêm thuốc độc.

Ngày 13/11, ông Kevin Stitt, thống đốc bang Oklahoma, ra quyết định khoan hồng cho Tremane Wood và giảm án xuống tù chung thân không được ân xá.

Tremane bị kết án tử hình vì tội đâm chết Ronnie Wipf, 19 tuổi, trong một vụ cướp bất thành năm 2002, nhưng anh ta khăng khăng rằng kẻ giết người thực sự là anh trai mình.

Người phát ngôn của nhà tù cho biết, Tremane đã nhận được "bữa ăn cuối cùng" và chuyển đến một phòng giam bên cạnh phòng thi hành án khi thống đốc đưa ra quyết định.

Trong tuyên bố, ông Kevin Stitt nhắc đến "sự tha thứ và tình yêu thương" của các thành viên gia đình nạn nhân khi họ bày tỏ ủng hộ đơn xin khoan hồng của Tremane.

Đây là lần thứ hai ông Kevin Stitt ân xá trong gần 7 năm tại nhiệm. Thống đốc Oklahoma cho biết chấp nhận khuyến nghị của Hội đồng ân xá về việc giảm án tù của Tremane xuống mức chung thân không được ân xá - tương tự hình phạt mà anh trai Tremane phải nhận. Tremane sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn xin hoặc được xem xét giảm án, ân xá trong suốt quãng đời còn lại.

Tổng chưởng lý Oklahoma Gentner Drummond bày tỏ thất vọng vì thống đốc đã "ân xá cho tên sát nhân nguy hiểm".

George Burnett, một trong những công tố viên tham gia vụ án ban đầu, khẳng định rằng bằng chứng cho thấy Tremane chính là người đã đâm chết nạn nhân.

Trong phiên điều trần khoan hồng, các luật sư của Tremane không phủ nhận việc anh ta tham gia vụ cướp nhưng vẫn khẳng định anh trai Tremane, Zjaiton Wood, mới là người thực sự đâm Ronnie Wipf. Zjaiton bị kết án tù chung thân không ân xá. Trước khi chết trong tù vào năm 2019, anh ta thừa nhận với nhiều người rằng mình đã giết Ronnie, theo lời luật sư của Tremane.

Gia đình nạn nhân trình bày với Hội đồng ân xá rằng họ phản đối việc hành quyết Tremane.

Trong khi đó, các công tố viên mô tả Tremane là tội phạm nguy hiểm, tiếp tục tham gia các hoạt động băng đảng và phạm tội khi ở trong tù, bao gồm mua bán ma túy, sử dụng điện thoại di động lậu và ra lệnh tấn công các tù nhân khác.

Tremane đã nhận trách nhiệm về hành vi sai trái trong tù và việc tham gia vụ cướp, nhưng phủ nhận là người giết Ronnie. "Tôi không phải quái vật. Tôi không phải kẻ giết người. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như vậy", Tremane nói.

Trong năm nay, bang Oklahoma đã thực hiện 2 vụ hành quyết - bằng một nửa năm ngoái.

