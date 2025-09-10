Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk nhớ như in một ngày tháng 4/2020. Giữa đợt dịch Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, một người mẹ trẻ ở Hà Nội đăng bài trên trang cá nhân, kể câu chuyện mắc căn bệnh này ngay khi vừa sinh con. Bị vào khu cách ly, người mẹ không thể cho con bú. Sữa bột cho trẻ em là lựa chọn thay thế.

"Điều đọng lại trong tôi không phải là virus, mà là những bình luận bên dưới", ông nói. Những bình luận ấy cho rằng đứa bé không thể phát triển toàn diện nếu không có sữa mẹ, thậm chí có người khuyên cô nên cố gắng hơn để duy trì nguồn sữa mẹ.

Một câu hỏi hiện lên với ông Nguyễn Quang Trí: Tại sao lại tạo thêm áp lực cho một người mẹ đã cố gắng làm mọi thứ để giữ sự an toàn cho con? Câu hỏi này lặp lại nhiều lần, bởi gánh nặng cảm xúc của những người mẹ trên hành trình nuôi con luôn hiện hữu.

Từ nỗi trăn trở đó, Vinamilk đặt mục tiêu: vượt qua những thách thức, giới hạn trong ngành dinh dưỡng trẻ em. Hãng kỳ vọng tạo ra một giải pháp để giúp những người mẹ chăm sóc và thể hiện tình yêu với con, xoay quanh bước đột phá về 6 HMO.

Sữa mẹ vẫn giữ vai trò chính cung cấp dưỡng chất khi con vào tuổi ăn dặm, nên khi Thu Trang (28 tuổi, Hà Nội) mắc sốt xuất huyết, cô khóc nhiều ngày liền, lo lắng mất sữa, không thể cho con bú mẹ.

Cùng chung cảm xúc, Bảo Ly (34 tuổi, Đà Nẵng) trăn trở khi phải trở lại công việc sớm, không thể tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ. Ly nói có những đêm mất ngủ, cảm thấy mình không hoàn thành thiên chức người mẹ. "Tôi cũng sợ con thiệt thòi về cảm xúc khi thiếu cảm giác được mẹ vỗ về, cho bú", cô cho biết.

Những chia sẻ này tương tự kết quả khảo sát "Nuôi con bằng sữa mẹ", thực hiện từ ngày 27/11/2024 đến 4/12/2024 trên VnExpress, với tổng 532 người tham gia. Trong khảo sát, khi được hỏi về cảm giác nếu không thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, khoảng 20% bà mẹ cho biết buồn, 11% cảm thấy tội nghiệp, thương con. Một số lại cảm thấy có lỗi, thất vọng với bản thân, họ căng thẳng, gặp áp lực, thậm chí tạo xích mích trong gia đình. Có những độc giả bộc bạch dù con đã hơn 5 tuổi nhưng mỗi lần nhớ lại trải nghiệm đó vẫn thấy day dứt.

Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo sữa mẹ là thức ăn lý tưởng nhất cho trẻ sơ sinh. Tuy vậy, theo báo cáo UNICEF năm 2020-2021, tại Việt Nam có đến 55% trẻ không được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Theo khảo sát trên VnExpress, hai yếu tố lớn ảnh hưởng đến điều này là công việc (48,3%) và thể trạng (45,7%). Ngoài ra còn các yếu tố như vấn đề trong tâm lý mẹ (23,1%), chất lượng sữa (13,9%), bé không thể bú (10,1%) hoặc nhiều vấn đề khác (14,6%).

Còn theo Millieu Insight, có ba yếu tố chính khiến hơn một nửa số trẻ em tại Việt Nam có thể bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu có trong sữa mẹ. Đầu tiên là thời gian: gần 60% bà mẹ tại Việt Nam trở lại làm việc sớm, trước 6 tháng sau khi sinh con. Nhiều người gặp khó khăn trong việc duy trì việc cho con bú, không phải do thiếu ý chí, mà là do thiếu sự hỗ trợ. Kế đến là vấn đề sức khỏe. Cứ ba ca sinh thì có một ca sinh mổ, có thể ảnh hưởng đến cả sự phát triển hệ vi sinh đường ruột của trẻ và khả năng phục hồi, cho con bú hiệu quả của người mẹ.

Nhìn ra bài toán, đội ngũ Vinamilk bắt đầu đặt câu hỏi: có giải pháp nào vẹn toàn, giúp trẻ thụ hưởng nguồn dinh dưỡng tối ưu, dù trong trường hợp không thể bú mẹ hoàn toàn? Câu trả lời đến từ bước đột phá trong dinh dưỡng, có thể giúp thu hẹp khoảng cách, để sữa bột trẻ em tiến gần đến những dưỡng chất có trong sữa mẹ: 6 HMO.

Sữa mẹ là yếu tố quan trọng, trong việc góp phần định hình thành phần và tối ưu chức năng của hệ vi sinh đường ruột ở trẻ. Oligosaccharides sữa mẹ (HMO) là dưỡng chất có hàm lượng nhiều thứ 3, sau lactose và chất béo, và chỉ có trong sữa mẹ. Chất này được phát hiện vào cuối thế kỷ 19, đến nay đã xác định hơn 200 loại.

HMO không được tiêu hóa, hấp thu ở ruột non của trẻ. Khi đến ruột già, chúng có các chức năng sinh học thiết yếu, nuôi dưỡng lợi khuẩn, giúp cân đối hệ vi sinh đường ruột, từ đó góp phần ngăn chặn các tác nhân gây bệnh, tăng sức khỏe hệ tiêu hóa, đề kháng cho trẻ. Nhiều nghiên cứu chứng minh chúng có thể "lập trình" hệ miễn dịch, góp phần giảm nguy cơ dị ứng và bệnh tự miễn. HMO còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển não bộ và tăng cường nhận thức của trẻ.

Nhìn thấy những lợi ích nêu trên, HMO đã được các nhà khoa học nghiên cứu để đưa vào sản phẩm dinh dưỡng.

Năm 2019, Vinamilk cùng với một thương hiệu khác đã giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng tăng cường HMO đầu tiên tại Việt Nam, với công thức 2’-FL nổi tiếng hiện nay. Hai năm sau đó, một số công thức phức tạp hơn gồm 5 loại HMO đã được ra mắt, tạo nên một xu hướng mới trong ngành.

"Sau cột mốc đó, thị trường dần im lặng", ông Trí cho biết.