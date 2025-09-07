Tự thú sát hại người tình, phi tang dưới sông

Tây NinhNguyễn Thành Nhã khai lúc xô xát với người tình đã đánh trúng đầu gây tử vong, chở xác đi 70 km để phi tang.

Trưa 7/9, nghi can Nhã 51 tuổi đến cơ quan điều tra tự thú về hành vi giết người, phi tang từ 9 hôm trước.

Cảnh sát sau đó dẫn giải nghi phạm đến hiện trường là đoạn đường vắng ở xã Bình Hiệp, phát hiện bao tải chứa thi thể người phụ nữ 32 tuổi ở dưới sông.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nam An

Nhã khai sống chung như vợ chồng với người phụ nữ 32 tuổi từ đầu năm, cùng làm công nhân ở xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa cũ).

Tối 29/8, Nhã nổi cơn ghen ở ngoài đường và yêu cầu đi về phòng trọ nói chuyện. Tại đây, khi to tiếng, Nhã đánh vào đầu khiến người tình bất tỉnh. Ông ta phát hiện nạn nhân đã chết nên bỏ thi thể vào bao tải, đến giữa khuya chở xe máy đi xa hơn 70 km, đến đoạn đường vắng vứt xuống sông phi tang.

Nam An