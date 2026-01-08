Vợ chồng tôi nuôi con giúp việc học Y suốt 6 năm

Con gái cô giúp việc nhà tôi trúng tuyển ngành Y nhưng gia đình khó khăn vì bố mất sớm.

Tôi và vợ bằng tuổi nhau, cùng quê, là sinh viên hai khoa khác nhau của một trường đại học và ra trường cùng lúc. Hai đứa rủ nhau ở lại Sài Gòn lập nghiệp, cùng nhau tích lũy và vay mượn để một năm sau ngày ra trường thì mua được một căn nhà cấp bốn ở Thủ Đức - khi đó còn là một huyện ngoại thành của TP Hồ Chí Minh - với sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên khoảng 50% giá trị căn nhà.

Rồi chúng tôi cưới nhau, có hai con: con gái đầu, ba năm sau là con trai. Như bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ lập nghiệp xa quê nhà, không gần và cũng gần như không còn sự trợ giúp của bố mẹ, người thân, gia đình chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, chăm sóc con cái và kiếm tiền để gây dựng cuộc sống.

Chúng tôi không theo đạo nhưng đều tin vào tâm linh và nhân quả. Không ít lần, chúng tôi cầu xin trời Phật phù hộ cho gia đình vượt qua khó khăn, công việc thuận lợi để kiếm tiền lo cho cuộc sống tốt hơn. May mắn là trời Phật thương tình và cũng may mắn là gần như suốt cuộc đời, chúng tôi đều gặp được những người tốt, những người đã hết lòng giúp đỡ và bao dung cho mình.

Chúng tôi không có tham vọng lớn, không mong cầu quyền cao chức trọng, không muốn và cũng không có khả năng lấn lướt ai... Chỉ mong được là những người bình thường, có công việc bình thường nhưng thuận lợi để cuộc sống thoải mái và cùng chung một tâm nguyện rằng khi dư dả, chúng tôi sẽ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, như cuộc đời từng giúp đỡ chúng tôi trong những ngày hàn vi.

Tôi có thói quen cho tặng: gặp người ăn xin thì cho, gặp hoàn cảnh khó khăn thì cho; cho người quét dọn vệ sinh công cộng ở nhà hàng, siêu thị hay những điểm mình ghé qua; cho bà bán vé số; thêm tiền cho người mình nhờ làm việc gì đó... Dĩ nhiên, mỗi lần như vậy không nhiều, mười nghìn hay vài chục, trăm nghìn, tùy lúc trong túi có bao nhiêu, thường là tiền lẻ dưới trăm nghìn thì cho hết, với những câu như "gửi anh cà phê", "gửi chị uống nước", "gửi bà (ông) chút ít", "cho con mua bánh"... Tôi thấy vui khi người nhận vui.

Nhưng thói quen như vậy có tốt và đúng không? Có thể không phải ai xin cũng đáng được cho, nhưng chắc cũng không nhiều; và cũng không phải ai khó khăn cũng nhận cho tặng. Có những trường hợp tôi cảm thấy họ khó khăn, định biếu chút tiền nhưng họ từ chối nhận. Lúc đó cảm giác mình thật vô duyên và không biết cho tặng thế nào cho đúng.

Vợ tôi cũng thích cho tặng, thích đóng góp vào các tổ chức từ thiện và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Con gái cô giúp việc nhà tôi trúng tuyển ngành Y nhưng gia đình khó khăn vì bố mất sớm. Vợ trao đổi với tôi và chúng tôi hứa cho bé toàn bộ học phí sáu năm học để con yên tâm nhập học. Một năm sau đó, con trai tôi cũng thi ngành Y nhưng không đủ điểm nên học ngành Dược trong năm năm. Hết năm nay, cả hai đứa - con trai tôi và con gái cô giúp việc - sẽ ra trường, xem như không phải lo cho các con nữa. Con gái tôi đã ra trường ba năm, đi làm tự sống, thấy con có tích lũy và biết lo nên tôi cũng yên tâm.

Vợ tôi vì sức khỏe đã nghỉ hưu sớm. Tôi vẫn đang làm việc nhưng khá nhàn nhã, đủ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan nên có nhiều thời gian. Vợ muốn đóng góp và giúp đỡ nhiều hơn cho những hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng cách nào và làm như thế nào cho tốt thì chúng tôi vẫn còn băn khoăn, vì không ít lần đã cho tiền không đúng chỗ, hoặc chỗ cần cho thì biết sau...

Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng quan niệm rằng không phải giàu mới giúp đỡ được người khác. Tôi viết những dòng này trong những ngày đầu năm 2026, với lòng biết ơn cuộc đời đã cho gia đình tôi một cuộc sống an lành, và mong muốn được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn như mình từng được chia sẻ trong những ngày gian khó.

Kính chúc quý độc giả năm mới vạn sự an lành, vạn điều như ý.

Đức Khải