Tư thế ngồi giúp khách đỡ tổn thương nhất khi máy bay gặp sự cố

Cúi đầu về phía trước, hai tay che đầu và cổ, chân đặt chắc chắn trên sàn là tư thế được các tiếp viên, phi công yêu cầu hành khách áp dụng khi máy bay gặp sự cố.

Nhiều người nghe theo chỉ dẫn nhưng vẫn đặt câu hỏi về mục đích thực sự của tư thế này, liệu nó có thật sự cần thiết và giúp hành khách an toàn hơn.

Tư thế an toàn được tiếp viên yêu cầu khách khi máy bay gặp sự cố. Ảnh: Ehsthunderbolt

Nick Eades, một trong những phi công có số giờ bay trên Boeing 747 nhiều nhất thế giới, tiết lộ lý do tổ bay yêu cầu hành khách làm hành động trên. Theo đó, tiếp viên đang giúp hành khách không bị gãy cổ khi xảy ra va chạm mạnh, bảo vệ được vùng đầu và cổ tối ưu nhất, hạn chế tối đa bị tổn thương ở hai khu vực quan trọng này.

"Nó giống như chấn thương do bẻ cổ. Bạn đang cố tránh cú giật đột ngột của phần đầu, có thể gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong", Nick nói. Ông nói thêm tiếp viên đang hướng dẫn hành khách đưa cơ thể vào tư thế ít chịu tổn thương nhất.

Nick cho biết còn nhiều nhầm lẫn về tư thế trên, vì thế trong tương lai lời hô của tiếp viên có thể sẽ được thay đổi cho dễ hiểu hơn. Thay vì nói câu dài, tiếp viên trong tương lai có thể chỉ cần nói ngắn gọn: "Cúi đầu xuống và lấy tay che đầu".

Phi công Nick Eades, tác giả cuốn "Still Improving: Becoming the World's Most Experienced 747 Captain" (Không ngừng hoàn thiện: Trở thành phi công lái Boeing 747 nhiều kinh nghiệm nhất thế giới). Ảnh:

Ngoài hướng dẫn tư thế giảm thiểu thương vong khi máy bay gặp sự cố, nhiều chuyên gia hàng không tại Anh và Mỹ cũng từng đưa ra các lời khuyên giúp hành khách đảm bảo an toàn khi bay. Thay vì lướt điện thoại, khách nên chú ý nghe hướng dẫn của tiếp viên trước khi máy bay cất cánh cũng như quan sát kỹ lối ra cửa thoát hiểm gần ghế ngồi của mình nhất.

Một số chuyên gia cũng chỉ dẫn khách chọn ghế ngồi sao cho thoải mái. Tuy nhiên đến nay chưa có kết quả nghiên cứu nào chỉ ra đâu là vị trí an toàn nhất trên máy bay khi gặp sự cố.

Anh Minh (Theo DM)