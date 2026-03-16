Tụ tập - quy tắc giữ gìn tình bạn của người Đức

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều mối quan hệ phai nhạt nhưng người Đức áp dụng quy tắc "Stammtisch" - những cuộc tụ họp định kỳ, đơn giản nhưng hiệu quả.

Stammtisch là một truyền thống xã hội lâu đời của người Đức. Tên gọi này ghép từ stamm (gốc rễ, cộng đồng thân thiết) và tisch (cái bàn), chỉ chiếc bàn quen thuộc trong quán bia hoặc quán ăn, nơi một nhóm người gặp nhau định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng.

Ở nhiều quán bia tại các thành phố như Munich, Cologne hay Berlin, một số bàn được gắn biển Stammtisch bằng đồng hoặc gỗ để dành riêng cho nhóm khách quen.

Thói quen này hình thành từ thế kỷ 18-19. Ban đầu, đây là nơi tụ họp của những người có vị thế trong làng như thị trưởng, bác sĩ, mục sư hay giáo viên để bàn chuyện chính trị. Sau này, truyền thống dần trở nên bình dân hơn, mở rộng cho nhiều tầng lớp từ thợ thủ công, công nhân đến nông dân.

Trong đời sống hiện đại, khi các mối quan hệ bạn bè ngày càng thu hẹp, cảm giác cô đơn trở nên phổ biến. Theo khảo sát năm 2023 của Gallup tại 142 quốc gia, khoảng 23% người trưởng thành cho biết họ thường xuyên cảm thấy cô đơn. Trong bối cảnh đó, hình thức gặp gỡ định kỳ linh hoạt như Stammtisch được xem là giải pháp để duy trì kết nối.

Nhà trị liệu tâm lý Meredith Beardmore mô tả Stammtisch là một buổi tụ họp diễn ra vào cùng một thời gian, địa điểm, bất kể có bao nhiêu người tham gia. Thành viên không cần đăng ký trước hay giải thích lý do vắng mặt. Buổi gặp vẫn diễn ra dù chỉ có vài người. Quy tắc này giúp xóa bỏ áp lực sắp xếp thời gian - nguyên nhân chính khiến nhiều cuộc hẹn bạn bè không thành. Việc gặp nhau lặp lại ở cùng thời điểm và không gian dần tạo cảm giác thân thuộc, duy trì kết nối mà không tốn công sức tổ chức.

Một buổi Stammtisch rất linh hoạt. Mọi người có thể đến sớm hay muộn, ở lại bao lâu tùy ý, địa điểm có thể là quán bar, tiệm cà phê, hiệu sách hay công viên. Dưới góc nhìn tâm lý, hình thức này tái hiện cách cộng đồng gắn kết trước đây: mọi người xích lại gần nhau nhờ những lần gặp gỡ lặp lại trong một không gian quen thuộc, thay vì phải tổ chức các sự kiện phức tạp.

Để bắt đầu một Stammtisch thực ra khá đơn giản. Nhà tâm lý lâm sàng Elana Hoffman gợi ý trước hết nên chọn một địa điểm và thời gian thuận tiện cho một vài người trong nhóm, duy trì một hoặc hai lần mỗi tháng. Nên chọn những không gian như quán cà phê – nơi một người vẫn có thể ngồi đọc sách hay làm việc nếu hôm đó không ai xuất hiện, tránh cảm giác lãng phí thời gian.

Sau khi xác định thời gian và địa điểm, bạn chỉ cần thông báo kế hoạch cho bạn bè. Hoffman khuyên nên giữ kỳ vọng nhẹ nhàng, không tạo áp lực bắt buộc phải tham gia, coi đây như một không gian mở để mọi người ghé qua khi có thể. Đôi khi chỉ một tin nhắn ngắn như "hôm nay mình sẽ đến" cũng đủ tạo tín hiệu để người khác sẵn sàng tham gia.

Các chuyên gia nhận định tình bạn đóng vai trò thiết yếu đối với cảm xúc và sức khỏe lâu dài. Những mối quan hệ thân thiết giúp giảm tỷ lệ trầm cảm, lo âu và xoa dịu căng thẳng trong những giai đoạn khó khăn.

"Những cuộc gặp nhỏ nhưng đều đặn giúp tình bạn được nuôi dưỡng theo thời gian, tạo cảm giác gắn bó và thuộc về mà nhiều mối quan hệ khác khó thay thế", bà Hoffman nói.

Ngọc Ngân (Theo Real Simple)