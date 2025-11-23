Tự sự của Quốc Thiên

Quốc Thiên xúc động thể hiện tâm tư về đời ca hát, gửi tặng bà con vùng lũ lụt 200 triệu đồng ở live concert "Skynote 2025 - The reflection", tối 22/11.

Trong show có quy mô 10 nghìn khán giả, Quốc Thiên mở màn bằng bài Mình yêu nhau từ bao giờ (Nguyễn Hải Phong) như một lời tự sự nhẹ nhàng, gợi về những ký ức đẹp. Tiếp nối cảm xúc đó là chuỗi những nhạc phẩm gắn liền với anh như: Yêu em rất nhiều, Dành cho em (Hoàng Tôn), Ánh trăng lừa dối, Anh đau từ lúc em đi, Mong manh tình về (nhạc Đức Trí, lời: Phương Nga).

Quốc Thiên hát "Dành cho em" Quốc Thiên hát "Dành cho em". Video: Hoàng Dung

Theo Quốc Thiên, tâm trạng anh chùng xuống khi hát một phần vì theo dõi tình hình lũ lụt ở các tỉnh Nam Trung Bộ những ngày qua. Tại đêm nhạc, ca sĩ trích 200 triệu đồng góp phần ủng hộ mọi người khắc phục hậu quả thiên tai.

Suốt nửa năm chuẩn bị cho show, ca sĩ lo lắng khi lần đầu làm live concert ngoài trời, quy mô chục nghìn người. Nhưng sự góp mặt đông đủ, nhiệt thành của fan xóa gánh nặng trong anh. Nhìn thấy biển người giơ đèn flash, hát cùng anh trong các tiết mục, ca sĩ nhiều lần xúc động.

Ở cuối ca khúc Lặng (Rhymastic), Quốc Thiên khóc trong tiếng khán giả gọi tên anh và những tràng pháo tay. Anh nói từng trải qua các cung bậc cảm xúc từ rung động ban đầu, niềm hy vọng đến tan vỡ, day dứt. "Tôi có một mối tình qua lâu rồi nhưng nghĩ lại vẫn nhói trong lòng. Có lẽ nhờ chất xúc tác này, tôi hát ngày càng có độ chín và sâu sắc", ca sĩ cho biết.

Quốc Thiên liên tục khóc trong concert Quốc Thiên khóc khi hát câu kết của bài "Lặng". Video: Hoàng Dung

Không chỉ có không khí lắng đọng, chương trình còn nhiều cung bậc cảm xúc. Quốc Thiên cùng Mono thể hiện điệu nhảy popping trong bài Em xinh, hay mặc áo dài, múa quạt hát Bắc Bling, Đào Liễu với Hòa Minzy. Anh và Hồ Ngọc Hà khuấy động không khí bằng bản mashup nhạc EDM Gửi người yêu cũ. Sau tiết mục, Hà Hồ khen đàn em, cho rằng với live concert này, Quốc Thiên có bước tiến mới trong sự nghiệp, đánh dấu mốc sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật.

Ca sĩ Quốc Thiên trong đêm nhạc quy mô 10.000 khán giả. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Điểm nhấn của màn kết hợp ca sĩ khách mời là sự xuất hiện của dàn "anh trai vượt ngàn chông gai" như Tiến Luật, Binz, Duy Khánh, Rhymastic và Tiến Đạt. Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Liên Bỉnh Phát cùng Quốc Thiên hòa giọng trong liên khúc vui nhộn Muốn cua anh làm bồ - Kệ mình nhắm mắt yêu luôn - Bay.

Chọn ca khúc chủ đề khép lại đêm nhạc, Quốc Thiên nói: "Tôi biết ơn khán giả, thấy trọn vẹn, tự hào về chặng đi qua".

Quốc Thiên và Nhà Trẻ hát "Sao cũng được" Quốc Thiên và nhóm "Anh trai vượt ngàn chông gai" hát "Sao cũng được". Video: Hoàng Dung

Ngoài âm nhạc, chương trình gây ấn tượng với người xem bởi thiết kế sân khấu 180 độ có chiều dài 72 m, sâu 20 m. Ban tổ chức đầu tư hệ thống khung giàn thép (steel truss) có khả năng chịu tải 100 tấn, cùng dàn âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng giúp bao quát sân khấu, không gây cản trở tầm nhìn người xem. Anh dùng ba màn hình LED rộng hàng trăm mét vuông, công nghệ 3D, visual art (hình ảnh nghệ thuật) tạo hiệu ứng thị giác. Nhạc sĩ Hoài Sa và SlimV là giám đốc âm nhạc, tạo những bản phối đa dạng, bắt tai cho liveshow.

Quốc Thiên hát "Lâu rồi mới khóc" Quốc Thiên hát "Lâu rồi mới khóc". Video: Hoàng Dung

Nhiều sao Việt đến ủng hộ Quốc Thiên như diễn viên Quyền Linh, Hoa hậu Hà Kiều Anh, vợ chồng người mẫu Lê Thúy, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, ca sĩ Ngô Kiến Huy. Rapper Tiến Đạt thích nhất tiết mục Ước gì với phần đệm piano của Hoài Sa. Theo Tiến Đạt, Quốc Thiên không chỉ giỏi kỹ thuật hát mà còn có thể truyền tải nội tâm qua âm nhạc.

Toàn cảnh sân khấu live concert. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Quốc Thiên, 37 tuổi, quê Đồng Nai, là quán quân Vietnam Idol 2008. Ca sĩ từng ra mắt một số album như Vì ta quá yêu, Hát cùng tôi, Quốc Thiên Collection. Tháng 10/2018, ca sĩ thử sức với dòng nhạc xưa. Năm 2020, anh phát hành MV Vạn sự tùy duyên, hút gần hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Anh cũng được yêu mến khi cover nhiều bản hit như Ngày mai người ta lấy chồng (Đông Thiên Đức), Cánh hồng phai (Dương Khắc Linh). Năm 2023, anh gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hoàng Dung