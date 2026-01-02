Tự sờ thấy hạch cổ, đi khám phát hiện ung thư phổi di căn

Hà NộiHơn một tháng nay, người phụ nữ 53 tuổi tự sờ thấy hạch cổ bên phải, không gầy sút cân, không đau ngực, không khó thở, đi khám phát hiện ung thư phổi.

Ngày 2/1, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân nhập viện sau khi tự sờ thấy khối bất thường vùng cổ khoảng một tháng trước. Ngoài tiền sử tăng huyết áp đang điều trị ổn định, bà không có các triệu chứng điển hình của ung thư phổi như ho, khó thở, đau tức ngực hay gầy sút cân.

Tại viện, các bác sĩ chỉ định sinh thiết hạch cổ phải và làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch. Kết quả khẳng định bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến phổi di căn hạch.

Bác sĩ Phương nhận định nổi hạch cổ là dấu hiệu lâm sàng dễ gây nhầm lẫn. Tình trạng này thường xuất hiện ở các bệnh lý viêm nhiễm thông thường như viêm họng, amidan, sâu răng, nhưng cũng là tín hiệu cảnh báo các bệnh ác tính như ung thư vòm họng, ung thư hạch hoặc ung thư phổi di căn. Do đó, việc người bệnh chủ động đi khám ngay khi thấy dấu hiệu lạ đã giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn có thể can thiệp hiệu quả.

Bệnh nhân được chỉ định phác đồ điều trị kết hợp thuốc miễn dịch và hóa chất. Trong quá trình truyền thuốc, bà gặp một số tác dụng phụ nhẹ như mệt mỏi, buồn nôn nhưng không đáng kể. Sau 6 chu kỳ điều trị, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt, không ghi nhận biến chứng nghiêm trọng.

Mô phỏng ung thư phổi. Ảnh: Pinterest

Ở Việt Nam, ung thư phổi đứng thứ hai sau ung thư gan với khoảng 26.000 người mắc mới và 23.000 người tử vong mỗi năm. 75% bệnh nhân ung thư phổi phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn. Đây là bệnh lý ác tính, tiến triển rất âm thầm ở giai đoạn sớm, hầu như không có biểu hiện lâm sàng. Hiện, chẩn đoán và điều trị sớm ung thư phổi vẫn là một thách thức lớn đối với nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Các triệu chứng chỉ xuất hiện khi khối u kích thước đủ lớn và xâm lấn vào những tổ chức lân cận xung quanh. Đa số trường hợp phát hiện sớm là do khám sức khỏe định kỳ hoặc khám các bệnh lý khác.

Theo bác sĩ, phương pháp điều trị ung thư phổi gồm phẫu thuật, hóa trị và xạ trị kết hợp liệu pháp miễn dịch đã mở ra một hướng tiếp cận điều trị mới, giúp cải thiện cả thời gian sống, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân ở giai đoạn không phẫu thuật được.

"Một trong những điểm mạnh của phương pháp này là khả năng giảm thiểu tác dụng phụ so với hóa trị đơn độc, giúp bệnh nhân có chất lượng sống tốt hơn trong suốt quá trình điều trị", bác sĩ nói.

Bác sĩ khuyến cáo nên tầm soát ung thư phổi định kỳ hàng năm, đặc biệt với người từ 50-80 tuổi; đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm; thường xuyên hít phải khói thuốc; có người thân mắc ung thư phổi; hoặc từng phơi nhiễm khí Radon (một loại khí phóng xạ tự nhiên có thể xuất hiện trong môi trường sống, nhà ở, trường học, nơi làm việc).

Thùy An