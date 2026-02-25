Lá phổi ghép giúp người đàn ông bắt đầu cuộc đời mới vào thời khắc giao thừa

Tỉnh dậy sau ca mổ kéo dài từ đêm hôm trước, người đàn ông 31 tuổi biết mình đón thêm một năm mới và một cuộc đời mới với lá phổi hiến tặng.

"Ngày tôi vào phòng mổ là 31/12/2025, khi tỉnh lại đã là 1/1/2026, được chào đón năm mới cũng như một sự khởi đầu mới", bệnh nhân xúc động nói hôm 24/2, sau ca ghép phổi vào ngày cuối cùng của năm tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Từng mắc giãn phế quản nặng, biến chứng chồng chất, thời gian sống chỉ còn tính bằng tháng, người đàn ông nay đang dần hồi phục với lá phổi hiến được ghép. Với anh, đó không chỉ là một ca mổ, mà là phép màu tái sinh, mở ra cơ hội hoàn thành những giấc mơ còn dang dở.

Không riêng anh, nhiều bệnh nhân khác cũng vừa bước qua lằn ranh sinh tử. Mùng 7 Tết Bính Ngọ, một người bệnh được ghép phổi từ nguồn tạng hiến của chàng trai trẻ chết não tại Bệnh viện Bạch Mai, nay đã tỉnh táo, rút ống nội khí quản và tự thở bằng lá phổi mới.

Những người từng nhiều tháng nằm hồi sức sau ghép nay gặp lại nhau trong ngày đầu xuân, tri ân y bác sĩ đã trao cho họ cuộc đời lần thứ hai.

Ekip bác sĩ vỗ tay sau ca ghép phổi thành công. Ảnh: Quỳnh Hương

Tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc bệnh viện, cho biết đến nay nơi này đã thực hiện thành công 13 ca ghép phổi, với tỷ lệ sống sau ghép tiệm cận các trung tâm hàng đầu khu vực và thế giới. Chỉ trong chưa đầy hai tháng cuối năm 2025, bệnh viện thực hiện liên tiếp 5 ca ghép: hai ca trong cùng một ngày, ba ca trong vòng 7 ngày và một ca vào 31/12/2025. Ngay đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7 Tết 2026, ca ghép phổi đầu tiên của năm mới tại bệnh viện, đã thành công.

Các ca ghép được triển khai theo tiêu chuẩn chuyên môn của UCSF Medical Center (Mỹ), phối hợp đồng bộ giữa nhiều đơn vị như Bệnh viện E, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đa khoa Bà Rịa, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, Nhân dân 115... cùng nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Hiện nay, danh sách chờ ghép phổi có hàng trăm người bệnh. Nếu không được ghép, sau ba năm, tỷ lệ sống sót dưới 5%. Lãnh đạo bệnh viện nhận định, với năng lực hiện tại, nếu nguồn tạng dồi dào, đơn vị có thể thực hiện 40-50 ca mỗi năm.

Bệnh viện đặt mục tiêu xây dựng mô hình chuyên sâu hiện đại, tập trung vào ghép phổi, ung thư phổi và trị liệu tế bào. Nhiều chuyên gia từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... đã đến trao đổi chuyên môn, hướng tới xây dựng trung tâm ghép phổi đạt chuẩn Đông Nam Á, điều trị bệnh nhân trong và ngoài nước.

Các kỹ thuật mới như điều trị bệnh phổi bằng tế bào gốc đang được nghiên cứu triển khai. Nếu thành công, người bệnh điều trị trong nước với chi phí thấp hơn rất nhiều so với ra nước ngoài, mở ra cơ hội Việt Nam trở thành điểm đến của "du lịch y tế".

Lê Nga