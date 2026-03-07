Từ nữ MC thời sự thành sếp cảnh sát trọng án

Hong KongTừng là phóng viên và phát thanh viên truyền hình, Ô Khải Ninh bất ngờ chuyển hướng gia nhập lực lượng cảnh sát, hiện là thanh tra trưởng của tổ trọng án.

Ngày 5/2, Thanh tra trưởng Ô Khải Ninh, người đứng đầu Đội 1 thuộc Tổ trọng án khu vực Đông Cửu Long (Kowloon East), chủ trì buổi họp báo về vụ án giết người kéo dài 37 năm vừa được phá.

Mai Diệu Cường, kẻ cầm đầu trong vụ giết người tại Lung Ha Wan ở quận Sai Kung năm 1989, đã bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn ở Thái Lan và hiện đã bị dẫn độ về Hong Kong.

Khi tin tức này gây xôn xao, Ô Khải Ninh cũng bất ngờ thu hút sự chú ý khi bức ảnh cũ thời làm phóng viên của đài TVB từ khoảng 20 năm trước được người dùng mạng chia sẻ lại, cho thấy sự biến đổi đáng ngạc nhiên của cô.

Sự nghiệp rẽ hướng

Sự nghiệp của Ô Khải Ninh bắt đầu vào khoảng năm 2005 với vai trò phóng viên thực tập của đài TVB, đưa tin về các trận đấu bóng đá, tin tức dân sinh và cả các vụ án hình sự. Sau đó, cô làm phóng viên cho kênh tin tức Now News, rồi làm MC thời sự cho kênh i-CABLE News Channel.

Tuy nhiên, Khải Ninh không tiếp tục con đường này mà quyết định nộp đơn thi vào Lực lượng Cảnh sát Hong Kong. Ứng viên cho vị trí thanh tra tập sự phải có bằng đại học hoặc bằng cấp tương đương, phải vượt qua các bài kiểm tra thể lực, đánh giá tâm lý và nhiều vòng phỏng vấn. Năm 2011, Khải Ninh đã vượt qua các bài kiểm tra nhờ năng lực cá nhân vững vàng.

Sau khi gia nhập lực lượng cảnh sát, Khải Ninh được phân công vào Đội điều tra tội phạm công nghệ và tài chính khu vực Đông Cửu Long. Cô đã tận dụng kinh nghiệm thu thập thông tin, phân tích manh mối và suy luận logic khi làm phóng viên, dần thể hiện khả năng phá án. Sau đó, cô được Cảnh sát Hong Kong bổ nhiệm làm thanh tra cấp cao, phụ trách tuyển dụng tại phòng nhân sự.

Tháng 10/2023, với tư cách là Trưởng thanh tra của Đội điều tra tội phạm công nghệ và tài chính, Khải Ninh dẫn đầu chiến dịch chống lừa đảo có mật danh "Đầm Cá Sấu", phá 69 vụ lừa đảo và bắt giữ 33 người. Trong số đó có 40 vụ lừa đảo qua điện thoại nhắm vào người trung niên và người cao tuổi, với tổng số tiền lừa đảo là hơn 7 triệu HKD.

Tháng 6/2024, Khải Ninh dẫn đầu chiến dịch chống rửa tiền, bắt giữ 67 người, liên quan đến 108 nạn nhân và số tiền 73 triệu HKD.

Tháng 12 cùng năm, với tư cách là Quyền Giám đốc Điều tra Hình sự Khu vực Đông Cửu Long, Khải Ninh chỉ huy chiến dịch chống lừa đảo quy mô lớn mang mật danh "Kiếm Trận", huy động 518 sĩ quan cảnh sát. Trong hơn ba tuần, 154 người đã bị bắt giữ, số tiền liên quan ước tính 289 triệu HKD.

Ô Khải Ninh trong buổi họp báo về chiến dịch chống lừa đảo "Đầm Cá Sấu". Ảnh: HKCD

Những chiến tích xuất sắc này đã giúp Khải Ninh được công nhận trong lực lượng cảnh sát. Sau đó, cô được chuyển đến Đội 1 Tổ trọng án khu vực Đông Cửu Long, giữ chức Thanh tra trưởng, bắt đầu đối đầu trực diện với tội phạm bạo lực.

Theo Xinmin Weekly, yêu cầu thăng chức lên Thanh tra trưởng vô cùng khắt khe, thường đòi hỏi bằng thạc sĩ trở lên và phải vượt qua nhiều vòng đánh giá. Phụ nữ chiếm khoảng 18% trong lực lượng an ninh và chưa đến 5% số thanh tra trong Tổ trọng án.

Phá vụ án 37 năm trước

Sáng sớm 31/8/1989, Lôi Dục Tài, bồi bàn 26 tuổi tại một nhà hàng ở Tsim Sha Tsui, bị bốn người đàn ông, trong đó có Mai Diệu Cường, dụ đến Lung Ha Wan ở Sai Kung vì ân oán cá nhân. Tài bị đánh đập bằng xẻng sắt trong hơn 20 phút, sau đó bị trói chặt bằng dây nylon và băng dính, đầu bị trùm bằng túi nylon gây ngạt thở. Bốn người đàn ông vội vàng chôn xác nạn nhân trên bãi biển. Chiều hôm đó, hai người đi bơi vô tình phát hiện thi thể và báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng xác định được bốn nghi phạm. Hai nghi phạm bị bắt tại Hong Kong trong hai ngày kể từ khi phát hiện vụ án. Nghi phạm thứ ba bị bắt tại Trung Quốc đại lục vào năm 2000, bị dẫn độ về Hong Kong và nhận án tù chung thân vì tội giết người. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu, Mai Diệu Cường, đã bỏ trốn khỏi Hong Kong vào ngày hôm sau án mạng, từ đó biến mất không dấu vết.

Sau khi trốn sang Thái Lan, Cường đã đổi tên, mở xưởng và quán cơm ở tỉnh Samut Prakan, lập gia đình mới và có ba con. Sau hơn 30 năm lẩn trốn, diện mạo của Cường hoàn toàn khác trước. Vụ án chưa được giải quyết này đã trở thành nỗi day dứt cho hai thế hệ cảnh sát hình sự Hong Kong.

Năm 2025, Ô Khải Ninh tiếp quản vụ án này.

Theo Xinmin Weekly, Khải Ninh dẫn đội số hóa từng hồ sơ vụ án gốc từ năm 1989, lập cơ sở dữ liệu đặc biệt về các manh mối, đồng thời xem xét kỹ lưỡng các mối quan hệ xã hội, giao dịch tài chính và theo dõi hoạt động của gia đình bốn nghi phạm. Trong quá trình phân loại bằng chứng, cô nhận thấy cảnh sát đã thu thập được một dấu vân tay mờ từ chiếc xe mà các nghi phạm sử dụng vào thời điểm gây án, nhưng do hạn chế về công nghệ vào thời điểm đó nên không thể đối chiếu thành công.

Sau đó, Khải Ninh phối hợp với Phòng Khoa học Pháp y của Cảnh sát Hong Kong và Phòng Kỹ thuật của Interpol để sử dụng các công nghệ tăng cường dấu vân tay và mô hình 3D mới nhất nhằm tái tạo dấu vân tay từ thời điểm gây án, trích xuất 12 điểm đặc trưng quan trọng. Thông qua đối chiếu trong cơ sở dữ liệu của Interpol, dấu vân tay này có độ trùng khớp cao với dấu vân tay của một người cư trú bất hợp pháp đã đăng ký với cảnh sát Thái Lan - người này chính là Cường.

Tháng 12/2025, cảnh sát Thái Lan thông báo cho chính quyền Hong Kong rằng hành tung của Cường đã được phát hiện ở Bangkok. Ngày 2/2/2026, cảnh sát Thái Lan bắt giữ Cường tại nhà riêng ở Bangkok.

Theo Hong Kong Commercial Daily, Cường không có giấy tờ tùy thân khi bị bắt. Cảnh sát Thái Lan xác nhận danh tính của hắn thông qua so sánh dấu vân tay. Ngày 5/2, Cường bị dẫn độ về Hong Kong, lập tức bị bắt với cáo buộc giết người.

Tại họp báo, Khải Ninh nói: "Cảnh sát Hong Kong chưa bao giờ từ bỏ việc bắt giữ nghi phạm này".

Ô Khải Ninh (trái) trong buổi họp báo về việc bắt giữ Mai Diệu Cường, phá vụ án giết người từ 37 năm trước. Ảnh: Am730

Sau khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng, chia sẻ về hành trình sự nghiệp, Khải Ninh cho rằng chỉ cần bản thân có năng lực, bất cứ khi nào muốn thay đổi nghề nghiệp cũng đều có cơ hội thành công.

Câu chuyện của Khải Ninh không phải là trường hợp cá biệt. Những năm qua, ngành công nghiệp truyền thông Hong Kong đã "cung cấp" lượng lớn nhân tài cho lực lượng cảnh sát, riêng TVB và i-Cable News đã có gần 10 người.

Lưu Triệu Bang, phóng viên kỳ cựu của đài TVB, gia nhập lực lượng cảnh sát năm 2002 và hiện là sĩ quan chỉ huy ở quận Tai Po. Lưu Gia Nghiệp, cựu MC đài i-Cable News, từng là thành viên đội tuyển Judo Hong Kong, trở thành thanh tra tập sự năm 2008, hiện đã được thăng chức lên thanh tra trưởng. Dư Dịch Đồng, cựu MC đài TVB, hiện là thanh tra cấp cao...

Bên cạnh Khải Ninh, lực lượng cảnh sát Hong Kong còn có những gương mặt nữ xuất sắc như bà Triệu Tuệ Hiền - Phó Cảnh sát trưởng Hong Kong năm 2017, Trịnh Lệ Kỳ - trợ lý cảnh sát trưởng. Tỷ lệ nữ thanh tra trong lực lượng cảnh sát Hong Kong đã tăng từ 13% năm 1990 lên gần 30%, tỷ lệ nữ giám đốc tăng từ 2,8% lên 24,5%.

Tuệ Anh (theo Global People, Xinmin Weekly)