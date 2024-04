Tự niềng răng bằng kéo và keo - cách làm đẹp độc hại của Gen Z

MỹBác sĩ cảnh báo việc tự chế những chiếc niềng giả, gắn chúng vào răng bằng keo và kéo có thể gây tụt lợi, mất răng, thậm chí mất mạng.

Cụm từ "fashion braces" (niềng răng thời trang) nghe có vẻ phi lý đối với những ai đã trải qua quá trình chỉnh nha đầy đau đớn. Tuy nhiên, đây trở đã trở thành món phụ kiện được nhiều người trẻ trên thế giới săn đón với mong muốn có vẻ ngoài sành điệu.

Đoạn video chia sẻ cách tự chế chiếc niềng răng giả từ dây inox, băng dính và kéo được Chelsey Ochulo, 18 tuổi, chia sẻ trên Tiktok đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cô nhận được 15 đến 20 tin nhắn mỗi ngày để hỏi cách làm. Video đến nay đã có hai triệu lượt xem, kể từ khi đăng tải vào tháng 11/2023.

Xu hướng "mọt sách" được lăng xê một phần nhờ vào buổi diễn của nhà mốt Miu Miu năm ngoái và sự bùng nổ của kính gọng Bayonetta, được người nổi tiếng như Emma Chamberlain và Doja Cat sử dụng thường xuyên.

Tiến sĩ Sable Staller, bác sĩ nha khoa tại New York ví sự gia tăng của niềng răng thời trang như những xu hướng nhấn mạnh vào vẻ đẹp "không hoàn hảo khác" của Gen Z. Bà cho rằng việc người trẻ không còn xấu hổ với những điều từng được coi là khuyết điểm rất đáng khích lệ. Bà cũng là một trong nhiều bác sĩ đăng tải những nội dung tích cực trên TikTok nhằm xóa bỏ sự kỳ thị đối với hàm răng sắt.

Tuy nhiên, tiến sĩ Staller cảnh báo những rủi ro từ việc tự chế chiếc niềng răng thời trang bằng băng dính và kéo. Theo bà, các loại niềng răng thời trang không phải một công cụ nha khoa. Đây chỉ là một bộ dây kim loại mô phỏng cấu trúc chiếc niềng, được dán vào răng bằng keo, phổ biến nhất là keo dán móng tay. Các lựa chọn đắt tiền hơn là niềng răng thật, được chế lại tại nhà bằng keo chỉnh nha tiêu chuẩn, như nhựa composite xử lý dưới ánh sáng.

"Tôi không khuyến nghị bất kỳ ai sử dụng chúng, bởi một khi bạn đã dán chúng vào răng, răng sẽ chạy", Staller cho biết. Món phụ kiện tưởng chừng vô hại này có thể gây ra tình trạng tụt nướu hoặc mất răng.

Nữ nghệ sĩ Coi Leray nổi tiếng với chiếc niềng răng kiểu thời trang. Ảnh: Coi Leray

Thực tế, trào lưu này từng phổ biến ở châu Á vào năm 2010. Năm 2012, hai thiếu niên Thái Lan đã chết vì nhiễm trùng do niềng răng giả. Chính phủ nước này sau đó đã cấm bán và sản xuất niềng răng thời trang. Do những rủi ro đáng kể, Grant Collins, bác sĩ chỉnh nha ở New York khuyến nghị mọi người không nên tự niềng răng giả.

Ở một số quốc gia và nền văn hóa, sự hấp dẫn của niềng răng thời trang bắt nguồn từ tư tưởng "niềng răng, chỉnh nha gắn liền với sự giàu có".

"Một số người đeo chúng để thể hiện đẳng cấp", Favor Egwu, 23 tuổi, sống ở Port Harcourt, cho biết.

Egwu sở hữu một gian hàng trực tuyến chuyên bán đá đính răng. Bắt được xu hướng đang lên, kể từ năm ngoái, cô bán thêm niềng răng thời trang. Đối với Egwu và nhóm khách hàng của cô, đây là một dòng sản phẩm mới và hiếm. Tuy nhiên, các loại niềng Egwu bán không theo chuẩn nha khoa.

Kayo Odom là một trong những người hiếm hoi bán niềng răng thời trang cấp độ nha khoa ở Mỹ. Mỗi bộ niềng và dụng cụ đeo của cô có giá từ 75 đến 105 USD, được bán kèm đèn chiếu UV. Trong hướng dẫn chăm sóc, Odom viết khách hàng sẽ cần đến gặp nha sĩ để tháo niềng một cách an toàn, nếu chúng không rơi ra do hao mòn tự nhiên. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm có thêm nội dung: "Bạn phải tự chịu toàn bộ rủi ro khi sử dụng".

Odom bán được hơn 300 bộ niềng kể từ khi ra mắt 18 tháng trước. Khách hàng của cô chủ yếu là phụ nữ từ 18 đến 30 tuổi, những người không đủ tiền niềng răng hoặc chỉ muốn đeo niềng trong thời gian ngắn.

Thục Linh (Theo WSJ)