Tự nhốt mình một năm để 'đại tu' cuộc đời

MỹNgày 10/1, Skip Boyce, 49 tuổi, ở bang Utah nói lời tạm biệt vợ và con gái để bước vào phòng ngủ, bắt đầu dự án "Năm cách ly".

Ông dự định sẽ ở trong căn phòng này đúng 365 ngày và phát trực tiếp (livestream) mọi sinh hoạt trên YouTube 24/7 để người xem giám sát. "Đây không phải chiêu trò để nổi tiếng. Đó là nỗ lực cuối cùng để tôi không đi vào vết xe đổ của thế hệ trước: già nua, yếu ớt và thụ động", người đàn ông từng là chủ thầu xây dựng nói.

Căn phòng Skip dùng để "đại tu" cuộc đời. Ảnh cắt từ video

Biến cố của Skip bắt đầu từ năm 2021, khi ông nghỉ việc sau 13 năm làm thầu xây dựng tại các mỏ dầu ở Alaska với nhịp độ làm 28 ngày liên tục rồi nghỉ 28 ngày. Rời bỏ môi trường khắc nghiệt nhưng thu nhập cao, ông rơi vào trạng thái "mất phương hướng" khi về nhà. Cân nặng tăng vọt lên 142 kg, tinh thần trì trệ khiến ông luôn cảm thấy kiệt sức.

Để thực hiện thử thách, căn phòng ngủ master được cải tạo thành không gian khép kín với nhà vệ sinh, khu tập gym đầy đủ tạ, dây kháng lực và góc bếp nhỏ. Vợ ông ủng hộ chồng bằng cách dọn sang phòng khác, hàng ngày đi chợ và đặt thực phẩm trước cửa phòng. Dù sống chung một mái nhà, hai vợ chồng chỉ giao tiếp qua tin nhắn hoặc video call. Họ thống nhất một "nút dừng khẩn cấp": dự án sẽ hủy bỏ ngay lập tức nếu một trong hai người cảm thấy quá sức chịu đựng.

"Đây là cách tôi buộc bản thân không thể âm thầm bỏ cuộc hay tô vẽ lại sự thật", Skip giải thích về việc livestream.

Ông Skip từng là chủ thầu xây dựng tại Utah. Ảnh: Skip Boyce

Sau gần một tháng "biệt giam", Skip cho biết đã thấy những tín hiệu tích cực: ông cai được nước ngọt có ga, ăn uống lành mạnh và tinh thần minh mẫn hơn. Mục tiêu của ông là giảm 50 kg để đón tuổi 50 với một cơ thể và tâm trí hoàn toàn mới.

Để đạt mục tiêu giảm cân thần tốc, Skip áp dụng chế độ ăn 'Carnivore' (chỉ tiêu thụ thịt và sản phẩm động vật) kết hợp nhịn ăn gián đoạn. Thực đơn hàng ngày của ông loại bỏ hoàn toàn tinh bột, đường và rau xanh, thay vào đó là bít tết, trứng ốp la và thịt xông khói do vợ chế biến và gửi vào.

Từ một người nghiện nước ngọt có ga và đồ ăn nhanh, Skip giờ đây chỉ uống nước lọc. Việc cắt giảm đường đột ngột khiến ông gặp hội chứng "cúm Keto" (mệt mỏi, đau đầu) trong tuần đầu tiên, nhưng sau đó cơ thể bắt đầu thích nghi và đốt mỡ thừa hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, phương pháp cực đoan này vấp phải sự lo ngại của giới chuyên gia. Sally Baker, nhà trị liệu tâm lý cấp cao tại Mỹ, cảnh báo rằng việc cắt đứt kết nối xã hội trực tiếp là "dao hai lưỡi".

"Sự cô đơn có thể bào mòn sức khỏe tâm thần. Bản lĩnh thực sự không được rèn luyện trong môi trường chân không, mà là giữ được kỷ luật giữa những xao nhãng của cuộc sống thực", chuyên gia nhận định.

Bất chấp cảnh báo, Skip vẫn kiên định. "Sau tuổi 50, đời vẫn còn dài. Tôi muốn sống phần đời còn lại một cách xứng đáng nhất", ông nói.

Nhật Minh (Theo Dailymail, OC)