Tự nhận tội sau khi trộm đàn lợn của hàng xóm đem về nuôi

Quảng TrịSau hai ngày trộm đàn lợn của hàng xóm về nuôi, Tạ Đình Tuấn, 37 tuổi, đã đến công an đầu thú khi biết vụ việc đang bị điều tra.

Ngày 7/2, Công an xã Vĩnh Hoàng cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Tạ Đình Tuấn, thôn Nam Cường, về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tạ Đình Tuấn cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Vĩnh Hoàng

Theo điều tra, ngày 3/2, Tuấn đột nhập trang trại chăn nuôi của anh Trần Trọng Phước, 38 tuổi, trú cùng thôn. Khu trang trại được rào xung quanh bằng lưới thép B40, anh ta dùng dụng cụ cắt lưới để vào bên trong.

Tuấn bắt trộm 6 con lợn, trong đó 5 con nặng khoảng từ 10 đến 12 kg và một con nặng khoảng 30 kg. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 12 triệu đồng. Số lợn Tuấn trộm về nuôi nhốt ở nhà, chưa bán.

Phát hiện đàn lợn bị mất, anh Phước đã đến cơ quan công an trình báo. Sáng 5/2, công an đang điều tra, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phát hiện người trộm đàn lợn. Biết hành vi của mình bại lộ, Tuấn đến trụ sở Công an xã Vĩnh Hoàng đầu thú và khai nhận.

Cơ quan công an bàn giao đàn lợn cho bị hại.

Đắc Thành