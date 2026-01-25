Tù nhân Anh gây phẫn nộ vì livestream TikTok kiếm tiền từ phòng giam

AnhTội phạm giết người Eugert Merizaj kiếm được 20.000 bảng Anh chỉ trong 7 phút từ buổi phát trực tiếp trên TikTok bằng điện thoại lậu.

Eugert Merizaj, 33 tuổi, người Albania, bị kết án tù chung thân với thời gian tối thiểu 32 năm vì bắn chết một đối thủ buôn bán ma túy vào năm 2019.

Đang thụ án tại nhà tù HMP Manchester, Eugert mới đây gây phẫn nộ khi tham gia thi đấu PK trên TikTok, nghĩa là hai người phát trực tiếp cùng lúc và cố gắng thuyết phục khán giả gửi cho họ những món quà ảo sẽ được quy đổi thành điểm. Ai nhận được nhiều điểm nhất sẽ thắng, số điểm đó có thể quy đổi thành tiền mặt.

Trong suốt trò chơi, Eugert hò hét và van nài khán giả tặng quà và chia sẻ video để tăng số lượt xem. Sau đó, anh ta đọc tên những người đã gửi quà cho mình.

Eugert sử dụng nhiều tài khoản TikTok, tài khoản chính có hơn 45.000 người theo dõi, giúp anh ta tích lũy được 5.429.625 điểm, trị giá 20.000 bảng Anh (khoảng 715 triệu đồng). Số tiền này được cho là sẽ chuyển vào tài khoản của một người bạn bên ngoài nhà tù.

Eugert Merizaj (phải) tham gia thi đấu PK trên TikTok. Ảnh: Sun

Trong một video trực tiếp khác, Eugert xuất hiện với đôi giày hiệu Dolce & Gabbana, hút thuốc lá. Khi một khán giả hỏi về thời gian bị trục xuất về Albania, anh ta khoe khoang rằng không ai có thể ép mình đi.

Theo các quy định mới được Đảng Lao động công bố năm ngoái, tội phạm nước ngoài nên bị trục xuất khi chấp hành xong án phạt.

Năm ngoái, Eugert cũng sử dụng TikTok từ phòng giam để bày tỏ bức xúc đối với hệ thống nhà tù Anh và cầu xin được thụ án phần còn lại ở quê nhà. Tháng 11/2025, thẩm phán tại quê nhà Eugert đã công nhận bản án của tòa án Anh và đồng ý chấp nhận đơn xin của Eugert về việc thi hành nốt án tù tại một nhà tù ở Albania.

Eugert Merizaj cười nói vui vẻ khi phát trực tiếp tại nhà tù. Ảnh: Sun

Sau khi nhận được thông báo về trận thi đấu livestream, TikTok đã chặn các tài khoản của Eugert và đảm bảo anh ta không thể rút tiền. Công ty mạng xã hội cho biết: "Các tài khoản mà tù nhân này sử dụng đã bị cấm theo chính sách trong hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi".

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Anh bày tỏ: "Hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã hành động ngay lập tức để đảm bảo các bài đăng này bị xóa và đang khẩn trương điều tra vụ việc". Cơ quan này cho biết đang đầu tư 40 triệu bảng Anh vào các biện pháp an ninh để ngăn chặn các mặt hàng bất hợp pháp được tuồn vào nhà tù. Tù nhân vi phạm quy định có thể phải đối mặt với án tù bổ sung.

Tuệ Anh (theo The Sun, Telegraph)