Từ 'người lạ' thành 'người thương', sao không thử cho nhau cơ hội?

Tớ muốn tìm một người đồng điệu, có thể thông cảm và thấu hiểu, có thể cùng nhau phát triển đường dài.

Bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng tới cách này để tìm người đồng hành. Nhưng cuộc sống, quả thực không thể khẳng định chắc nịch điều gì. Cuộc đời vẫn luôn là phép thử, có thử mới có trải nghiệm và kỷ niệm. Khía cạnh tình cảm, gọi là "thử" có lẽ hơi sai. Nhưng chắc cậu hiểu ý tớ mà, đúng không? Tớ 29 tuổi rồi, độ tuổi chẳng còn quá trẻ để thêm nhiều lần "yêu vội". Tầm này tớ muốn tìm một người nắm tay tớ để đi thật xa và thật lâu.

Giới thiệu qua một chút, tớ là cô gái đến từ mảnh đất quê hương quan họ, sống và làm việc tại Hà Nội. Tớ cao vừa đủ 1,56 m, dáng ngưỡi cỡ size S. Tính cách có phần độc lập, hướng nội, nhẹ nhàng. Tớ thích thử sức với những trải nghiệm mới, cũng thích xê dịch tới nơi xa. Tớ còn có thói quen đọc sách mỗi ngày, thỉnh thoảng khám phá những món ăn mới dù khẩu phần ăn có hơi chút khiêm tốn. Tớ thích làm tình nguyện, mong có thể giúp đỡ mọi người chung quanh. Tớ thích học hỏi, đặc biệt là học ngoại ngữ, hiện tại biết hai, đang học thêm một chỉ vì bản thân hơi thinh thích. Hai năm trước, tớ nhận về tay tấm bằng thạc sĩ từ một trường ở nước ngoài và giờ làm việc trong lĩnh vực IT.

Tớ muốn tìm một người đồng điệu, có thể thông cảm và thấu hiểu, có thể cùng nhau phát triển đường dài. Nếu cậu làm cùng ngành, biết đâu sẽ dễ hiểu nhau hơn. Nhưng nếu đã là duyên, lĩnh vực nào cũng được cả. Cậu có phải người thích du lịch bay nhảy đó đây? Có cuốn sách nào khiến cậu thực sự ấn tượng? Cậu có thích đi ăn thử những món ngon ở ngõ này, chốn kia của thủ đô? Cậu có phải là người ham học hỏi? Nếu quá nửa câu trả lời ở đây là có thì mình hợp nhau được một nửa rồi. Nửa còn lại, mình thử tự tìm câu trả lời xem sao? Tớ luôn muốn nửa kia có thể cho tớ cảm giác an toàn, cho tớ thêm lý do để hoàn thiện bản thân. Nếu đã quen, cả hai phải cùng giúp nhau tiến bộ. Quan trọng hơn, một người trưởng thành, giàu lòng trắc ẩn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống và có tinh thần trách nhiệm là chàng trai tớ vẫn luôn tìm kiếm. Điều tớ băn khoăn nhất là khoảng cách địa lý quá xa. Vô hình chung nó có thể là chướng ngại lớn nhất đối với cá nhân tớ.

Quen nhau thế nào, với tớ không quá quan trọng, chỉ cần thử, mình có thể thành bạn. Nếu hợp duyên, mình có thể thành "người thương". Vậy nên, tớ mạo muội gửi đôi dòng ở lại, mong có thể nối duyên lành với ai đó. Liên lạc với tớ nếu thấy phù hợp nhé. Cảm ơn vì đã đọc, chúc ai đó luôn viên mãn và an nhiên.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ