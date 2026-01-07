Từ nay người dân không cần dùng sổ khám bệnh giấy

Bộ Y tế quyết định từ ngày 1/1/2026, dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý thay thế sổ giấy trong các thủ tục hành chính, khám chữa bệnh.

Quyết định số 31 công bố ngày 6/1 của Bộ Y tế nêu rõ người dân không phải mang theo hoặc cung cấp bản giấy nếu thông tin đã được tích hợp đầy đủ trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Theo quy định mới, các cơ sở y tế và cơ quan hành chính phải sử dụng dữ liệu số này để giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân. Yêu cầu này nhằm hiện thực hóa chủ trương "dùng dữ liệu thay giấy tờ", giảm tải gánh nặng hồ sơ và thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.

Người dân khám bệnh tại Bệnh viện mắt TP HCM khám bệnh cho người dân, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID bao gồm 4 nhóm thông tin chính. Nhóm thông tin hành chính chứa họ tên, số định danh cá nhân, thẻ bảo hiểm y tế và nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Nhóm tiền sử y tế ghi nhận các bệnh tật, dị ứng và lịch sử tiêm chủng (loại vaccine, thời gian, địa điểm tiêm).

Nhóm thông tin khám chữa bệnh cập nhật chi tiết từng đợt điều trị, từ lúc tiếp nhận, chẩn đoán, kết quả xét nghiệm đến các thủ thuật, phẫu thuật đã thực hiện. Cuối cùng là tóm tắt hồ sơ bệnh án, bao gồm diễn biến bệnh, phương pháp điều trị, đơn thuốc và lịch tái khám.

Toàn bộ dữ liệu trên đều được liên thông từ các cơ sở y tế, ký số xác thực và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Để đảm bảo quyền lợi và tính minh bạch, người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp có thể truy cập, tải về chi tiết hồ sơ sức khỏe dưới dạng PDF ngay trên ứng dụng. Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức đánh giá quyết định này là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Ông Đức khẳng định việc khai thác, chia sẻ thông tin tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn và quyền riêng tư cho người dùng.

Bộ Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện, phòng khám hoàn thành việc liên thông dữ liệu lên VNeID trước năm 2026. Các địa phương và bộ ngành liên quan cũng cần tái cấu trúc quy trình, nâng cấp hạ tầng công nghệ để đồng bộ và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu này trên toàn quốc.

Lê Nga