Tự nặn mụn gót chân, người đàn ông bị viêm màng não

Hà NộiNgười đàn ông 63 tuổi tự nặn mụn nhọt ở ngón chân, vi khuẩn xâm nhập vào máu tạo ra nhiều ổ áp xe, da xuất huyết bầm tím, vào viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng, khó thở.

Ngày 4/9, bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết kết quả cấy máu bệnh nhân dương tính với tụ cầu vàng, có ổ áp xe cơ thắt lưng chậu hai bên và viêm phá hủy đốt sống đĩa đệm, viêm màng não.

Hiện, sau điều trị 20 ngày, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, hết sốt, vết thương bàn chân và cẳng chân dần phục hồi.

Sự việc này là lời cảnh báo về mối nguy hiểm từ tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), một loại vi khuẩn độc tính cao thường trú ngụ trên da của khoảng 30% người khỏe mạnh. Mặc dù vô hại trong điều kiện bình thường, vi khuẩn này có thể xâm nhập vào cơ thể qua những tổn thương da nhỏ như vết trầy xước, vết côn trùng cắn, hay thậm chí là nốt mụn, đặc biệt ở những người có sức đề kháng kém. Tình trạng nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng ngày càng phổ biến trong cộng đồng, có khả năng tiến triển nhanh, gây tử vong cao do kháng nhiều loại kháng sinh và tạo ra các ổ áp xe ở nhiều cơ quan nội tạng.

Các biến chứng nguy hiểm nhất của nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng bao gồm viêm nội tâm mạc, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Vi khuẩn có thể tấn công van tim, gây sốt kéo dài, khó thở, thậm chí dẫn đến thủng van tim hoặc tạo cục máu đông gây nhồi máu não, phổi. Ngoài tim, các cơ quan khác như phổi, não, và đặc biệt là hệ cơ xương khớp cũng thường bị ảnh hưởng.

Để phòng ngừa hiệu quả, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý nặn mụn nhọt hay các vết viêm nhiễm trên da. Thay vào đó, cần vệ sinh cá nhân và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Khi có vết thương hở, dù là nhỏ nhất, cần rửa sạch bằng nước và xà phòng, sau đó băng lại đúng cách. Người dân nên đặc biệt cảnh giác khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, rét run, mệt mỏi kèm theo các tổn thương ngoài da, và cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Vi khuẩn tụ cầu vàng. Ảnh:CNN

Lê Nga