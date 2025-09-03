Tự mua nhựa trám răng, người đàn ông bị dính chặt khoang miệng

Trung QuốcTiếc tiền đi nha sĩ, người đàn ông tự mua nhựa resin giá 5 nhân dân tệ (hơn 18.000 đồng) về trám răng, khiến hai hàm trông như hai miếng 'bánh gạo nướng'.

Một người đàn ông ở Thiên Tân gần đây đến phòng khám nha khoa cầu cứu trong tình trạng toàn bộ răng ở hàm trên và dưới bị một lớp nhựa bao phủ hoàn toàn. Anh kể bị mất một chiếc răng nhưng không muốn tốn tiền đến phòng khám nha khoa để làm lại nên lên mạng mua nhựa resin với giá 5 nhân dân tệ để trám. Không ngờ, toàn bộ răng bị lớp nhựa dính chặt thành một khối.

Trám răng là một thủ thuật nha khoa rất phổ biến để phục hồi lại hình dáng và chức năng của răng bị tổn thương, phổ biến nhất là do sâu răng.

Anh đến bệnh viện xử lý nhưng các nha sĩ cũng "bó tay". Một bác sĩ tại phòng khám nha khoa, nơi người này tìm đến, cho biết lớp nhựa dính quá lộn xộn và chặt. Cô lo nếu cố gỡ bỏ, những chiếc răng khỏe mạnh xung quanh cũng có thể bị rụng theo. Bác sĩ khuyến cáo người dân đến phòng khám nha khoa uy tín nếu có vấn đề về sức khỏe răng miệng.

Hàm răng của người đàn ông Trung Quốc bị lớp keo dính chặt thành khối. Ảnh: See Hua Daily News

Câu chuyện sau đó được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều bình luận. "Có thể thấy đây là một gia đình khó khăn", một người viết. "Tin này thật đau lòng, chi phí chữa răng quá đắt đỏ, là gánh nặng rất lớn với các gia đình thu nhập thấp, thực sự không chi trả nổi", người khác viết.

Tại Trung Quốc, chi phí trám răng ở các cơ sở uy tín dao động 500-2.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8-7,3 triệu đồng), trong khi nếu làm răng sứ hay implant cao hơn nhiều lần. Loại nhựa resin giá rẻ có thành phần không rõ ràng, có thể chứa các chất độc hại. Việc tiếp xúc lâu dài với niêm mạc miệng có thể dẫn đến ung thư. Hơn nữa, lớp nhựa sau khi đông cứng lại dính quá chặt vào răng, khiến quá trình tháo gỡ dễ làm tổn thương men răng khỏe mạnh, thậm chí phải nhổ bỏ toàn bộ chiếc răng đó.

Minh họa hàm răng thạch cao. Ảnh: Pexel

Bình Minh (Theo Sohu, See Hua Daily News)