Từ lỗ nghìn tỷ đến cú 'ngược dòng' của ông lớn bán lẻ Việt

Thay tên, loại bỏ những danh mục kém hiệu quả, tái cấu trúc mô hình cửa hàng giúp WinCommerce ngược dòng, đạt lợi nhuận ròng sau 5 năm về tay Masan.

Với Point of Life, WinMart và WinMart+ đóng vai trò hạt nhân, nơi người dùng có thể tìm thấy mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Không chỉ hàng tiêu dùng, chuỗi cửa hàng còn cung cấp dịch vụ tài chính, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Doanh thu tăng, EBITDA dương tạo động lực, niềm tin cho đội ngũ lãnh đạo cho giai đoạn tiếp theo. Hai năm sau khi về tay Masan, WinCommerce chọn chiến lược tiếp theo với trọng tâm là hệ sinh thái Point of Life.

WinCommerce duy trì tỷ lệ hàng hóa nội địa hơn 90%. Nhà bán lẻ này đẩy mạnh các mặt hàng nhãn riêng như WinMart Good (thực phẩm khô); WinMart Cook (thực phẩm chế biến); WinMart Home (đồ gia dụng); WinMart Care (chăm sóc cá nhân), với giá rẻ hơn 10-20% so với mặt bằng chung. Chính sách về giá tạo sức hút, kéo khách hàng mua sắm nhiều hơn.

Cuối năm 2021, trải qua giai đoạn sóng gió vì dịch bệnh Covid-19, nhà bán lẻ vẫn đạt doanh thu 30.900 tỷ đồng, ngang bằng 2020. Sang năm 2022, doanh thu thuần đạt 29.369 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 6.802 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 23%, cải thiện so với mức 20% trong năm 2021.

Chuỗi cửa hàng cải thiện được lợi nhuận gộp nhờ tiết kiệm được chi phí vận hành, logistics. Đóng góp chủ yếu trong khoản tiết kiệm này đến từ Supra - đơn vị logistics nội bộ của Masan. Đầu năm 2022, Masan thành lập Supra với mục tiêu ban đầu là phục vụ hệ sinh thái của tập đoàn, giúp người tiêu dùng và đối tác tiết kiệm chi phí nhất có thể.

Sản lượng hàng giao qua hệ thống Trung tâm phân phối Supra chiếm khoảng 60% tổng sản lượng hàng hóa của WinCommerce. Các kho khô vận chuyển khoảng từ 454 tấn hàng hóa mỗi ngày, 11.805 tấn hàng hóa mỗi tháng. Kho lạnh vận chuyển khoảng 275 tấn hàng hóa mỗi ngày và 8.250 tấn hàng hóa mỗi tháng.