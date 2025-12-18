Tư lệnh Thái Lan: 'Chúng tôi không có ý định xâm lược Campuchia'

Tư lệnh Lục quân Thái Lan nói chiến lược quân sự của Bangkok trong xung đột biên giới với Campuchia là "vô hiệu hóa mối đe dọa", không phải chiếm lãnh thổ.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 17/12 với Nation TV, tướng Chaiyapruek Duangpraphat, tư lệnh lục quân Thái Lan, nói rằng xung đột biên giới hiện nay bắt nguồn từ việc Campuchia "từ chối tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Thái Lan".

Ông cáo buộc Campuchia không hợp tác thực hiện thỏa thuận hòa bình đã ký tại Kuala Lumpur, đồng thời tiến hành những "hành động khiêu khích", như gài thêm mìn ở biên giới, dẫn đến thương vong cho binh sĩ Thái Lan.

Theo tướng Chaiyapruek, mục tiêu của Thái Lan không phải xâm lược hay chiếm đóng Campuchia, mà làm "suy giảm năng lực quân sự của nước này đến mức không thể gây ra mối đe dọa lâu dài đối với Thái Lan".

"Chúng tôi không có ý định xâm lược. Thái Lan đủ năng lực quân sự để làm vậy nếu cần, nhưng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự để ngăn Campuchia xâm nhập các khu vực chiến lược của Thái Lan. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tạo ra môi trường mà người dân Thái Lan sinh sống an toàn về lâu dài", Tư lệnh Lục quân Thái Lan nhấn mạnh.

Tư lệnh lục quân Thái Lan, tướng Chaiyapruek Duangpraphat. Ảnh: Nation Thailand

Ông cũng nói rằng mục tiêu của quân đội Thái Lan trong xung đột hiện nay là "giành lại lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho thế hệ tương lai".

Báo Khmer Times của Campuchia ngày 18/12 đăng bài bình luận cho rằng tuyên bố "vô hiệu hóa năng lực quân sự Campuchia" của tướng Chaiyapruek không phải là hành động bột phát, mà là "chính sách chiến tranh được đưa ra từ cấp chỉ huy cao nhất". "Theo luật quốc tế, việc công khai tuyên bố chính sách chiến tranh như vậy không phải là lời nói suông, mà là căn cứ để quy kết trách nhiệm", bài báo có đoạn.

Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết tính đến sáng 18/12, quân đội Thái Lan tiếp tục sử dụng nhiều loại vũ khí để tập kích lãnh thổ Campuchia, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực, mà còn ảnh hưởng đến nền tảng của trật tự quốc tế.

Bà Socheata cho hay Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế "kịch liệt lên án" hành động của Thái Lan và yêu cầu Bangkok chịu trách nhiệm hoàn toàn, thêm rằng Phnom Penh tái khẳng định quyền tự vệ được quy định trong luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và người dân bằng mọi giá.

Đợt giao tranh mới giữa hai nước đã bước sang ngày thứ 12, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó 21 binh sĩ cùng một dân thường Thái Lan và 18 dân thường Campuchia. Hàng trăm nghìn dân thường ở cả hai nước phải sơ tán khỏi biên giới.

Các nỗ lực trung gian đối thoại của Mỹ và nhiều nước vẫn chưa đạt được tiến triển khi Thái Lan và Campuchia đổ lỗi nhau leo thang xung đột, yêu cầu bên kia cần ngừng bắn trước.

Huyền Lê (Theo Nation Thailand, Khmer Times)