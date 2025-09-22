Tư lệnh Cảnh sát biển giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ 22/9.

Trung tướng Lê Quang Đạo 54 tuổi, quê Ninh Bình. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Ông có thời gian dài công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Từ năm 2001, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Trợ lý tác chiến Phòng Tham mưu, Phó Đồn trưởng kiêm Trạm trưởng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Giai đoạn 2011-2019, ông giữ các cương vị Phó tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng, Phó chỉ huy trưởng rồi Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm làm Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Tháng 10/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Quá trình công tác, trung tướng Lê Quang Đạo được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2011), Huy chương Quân kỳ Quyết thắng và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất.

Sơn Hà