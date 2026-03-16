Từ lễ hội xuân đến tầm nhìn 'điểm đến quốc tế' của Cần Giờ









Sau gần 10 tháng triển khai, khu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ bắt đầu ghi dấu trên bản đồ phát triển phía Đông Nam TP HCM bằng sự kiện văn hóa - du lịch đầu tiên để đón nhà đầu tư, du khách. Sự kiện tạo điểm nhấn mùa Tết cho khu vực, thể hiện sức hút của mô hình siêu đô thị ESG cùng loạt trải nghiệm độc đáo tại Cần Giờ. Vinhomes Green Paradise được quy hoạch trên diện tích khoảng 2.870 ha, có cấu trúc cảnh quan đặc biệt: một bên giáp rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, bên còn lại là bờ biển. Sự kết hợp này tạo nên lớp "lá chắn sinh thái", loại bỏ những áp lực khói bụi, ồn ào mà vẫn đảm bảo chất lượng an cư, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Lợi thế cảnh quan cùng với thiết kế, quy hoạch từ chủ đầu tư biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn của khu vực phía Nam, cách TP HCM chỉ khoảng 50 km. Dấu ấn đầu tiên của sức hút này thể hiện qua Lễ hội Xuân Cần Giờ, diễn ra gần ba tuần (ngày 7-28/2), trùng dịp Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh du lịch TP HCM ghi nhận lượng khách tăng kỷ lục dịp Tết Bính Ngọ, sự kiện được xem là điểm nhấn mới của khu vực ven biển phía Nam thành phố.

Lễ hội Xuân tại Vinhomes Green Paradise thu hút hơn 50.000 du khách và nhà đầu tư. Ngay trong ngày khai mạc 7/2, sự kiện đã đón hơn 10.000 người, tạo không khí nhộn nhịp hiếm có cho khu vực. Nhìn không khí nhộn nhịp của ngày hội, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch xã Cần Giờ cho biết Green Paradise Tet Fest đem đến chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch có ý nghĩa, góp phần duy trì, lan tỏa các giá trị truyền thống của Tết cổ truyền. Sự kiện đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Giờ như vùng đất sinh thái xanh, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển du lịch bền vững. Du khách Tuấn Ngọc (Đồng Nai) cho biết đã nhiều lần đến Cần Giờ, nhưng lần trở lại này mang đến nhiều điều mới mẻ. Hội xuân nằm ngay trục đường chính của đô thị, mang đến không khí trong lành mà vẫn sôi động, giàu trải nghiệm. Rời hội xuân tại đô thị Vinhomes Green Paradise, anh kết hợp chuyến đi đầu xuân với các tour trải nghiệm khu du lịch sinh thái Cần Giờ. Ông Nguyễn Thanh Tâm, đại diện Công ty Cổ phần Vinhomes, cho biết lễ hội là "bức phác thảo đầu tiên" về mô hình đô thị ESG tại Cần Giờ, nơi các giá trị xanh và bền vững được thể hiện ngay trong không gian tổ chức. Việc tổ chức lễ hội xuân quy mô lớn chỉ sau 10 tháng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đồng thời minh chứng năng lực triển khai hạ tầng điểm đến của chủ đầu tư, gắn với tiêu chí ESG++ và định hướng phát triển bền vững.

Trong bản đồ du lịch phía Nam, TP HCM đóng vai trò "cửa ngõ", đón dòng khách trung chuyển trước khi đến các điểm đến lân cận như Vũng Tàu, miền Tây... Hành trình này mất nhiều thời gian di chuyển, có thể khiến du khách bất tiện vì phải đổi nhiều nơi lưu trú, khiến trải nghiệm du lịch phân mảnh, thiếu trọn vẹn. Sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise đang tạo ra bước ngoặt, đưa Cần Giờ vươn lên thành điểm đến quốc tế, đóng vai trò của một "thỏi nam châm", đón dòng khách trong nước và quốc tế với 40 triệu lượt mỗi năm. Đầu tiên là thời gian di chuyển từ nội đô TP HCM. Với sự xuất hiện của các siêu công trình trong tương lai, thế "độc đạo" đến của Cần Giờ sẽ bị xóa bỏ.

Cầu Cần Giờ, công trình giao thông chiến lược với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM xuống Cần Giờ từ gần hai giờ còn khoảng 40-50 phút. Đường sắt đô thị tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với ga depot nằm ngay trong dự án, khi hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ nội đô đến Cần Giờ còn 13 phút. Tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, dài khoảng 58 km, đi qua Long An - TP HCM - Đồng Nai. Thành phố có kế hoạch xây dựng nút giao thông kết nối trực tiếp từ cao tốc Bến Lức - Long Thành xuống đường Rừng Sác. Khi hoàn thành, nơi đây đóng vai trò điểm giao chiến lược, giúp huyện Cần Giờ kết nối nhanh chóng với Long An, Đồng Nai, đặc biệt là sân bay Long Thành mà không cần đi qua trung tâm TP HCM. Đặc biệt, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ mở ra trục giao thương chiến lược kết nối trực tiếp 2 trung tâm du lịch biển lớn bậc nhất phía Nam chỉ trong 10 phút. Những kết nối này được xem là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một "ốc đảo sinh thái" thành điểm đến du lịch cao cấp, góp phần phân bổ lại dòng khách du lịch khỏi khu vực trung tâm. Ngoài rút ngắn thời gian di chuyển, Cần Giờ còn trở thành điểm du lịch "tất cả trong một": kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí, sự kiện, chăm sóc sức khỏe và du lịch sinh thái.

Cụ thể, đô thị có Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô 7 ha với hai khán phòng, tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi; hệ thống hai sân golf tiêu chuẩn quốc tế; biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon quy mô hơn 800 ha; cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Habour; tòa tháp 108 tầng và tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng khoảng 7.000 phòng. Điểm nhấn của khu đô thị là VinWonders Cần Giờ - quần thể vui chơi giải trí quy mô 122 ha với gần 200 trò chơi và hoạt động trải nghiệm, như núi tuyết nhân tạo cao 68 m tích hợp nhà tuyết 5 ha, tàu lượn siêu tốc motor lần đầu xuất hiện tại Việt Nam hay tháp rơi ứng dụng công nghệ trình chiếu. Bên cạnh đó, bệnh viện Vinmec Cần Giờ và mô hình Vin New Horizon Cần Giờ được kỳ vọng góp phần thu hút dòng khách du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe từ nhiều quốc gia.

Điểm đặc biệt của dự án là đặt ESG làm nền tảng phát triển. Dù hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch - thương mại - nghỉ dưỡng tầm quốc tế, quy hoạch đô thị vẫn bảo đảm không xâm phạm vùng lõi khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Hành lang xanh tự nhiên cùng hệ sinh thái biển được giữ gìn trong tổng thể phát triển. Cộng hưởng các yếu tố trên, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy Cần Giờ phát triển thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn, tái cấu trúc hành trình du lịch miền Nam của du khách nội địa và quốc tế, hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, hài hòa giữa giá trị hiện đại, văn hóa truyền thống và thiên nhiên bản địa.