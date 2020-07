'Tủ lạnh thân thiện' cứu đói người New York

MỹMột chiếc tủ lạnh nằm đơn độc trên vỉa hè Bronx, nhưng không phải rác mà bên trong chứa đầy thức ăn tươi ngon.

Đây là một trong 14 "tủ lạnh thân thiện" xuất hiện khắp New York từ tháng 2 đến nay với mục đích hỗ trợ người dân thiếu thốn thực phẩm mà không dám hỏi xin sự trợ giúp vì sợ bị kỳ thị. Mỗi tủ đều có dán nhãn "thức ăn miễn phí", ai cần cứ tới lấy mà không cần hỏi.

Một chiếc "tủ lạnh thân thiện" ở Bronx. Ảnh: New York Times.

Phong trào "tủ lạnh thân thiện" do Thadeaus Umpster từ nhóm Our Hearts NYC khởi xướng. Ban đầu, anh mua một chiếc tủ lạnh để đựng thức ăn cho chương trình chia sẻ thực phẩm hàng tuần. Do tủ không vừa với căn hộ, Umpster đưa nó xuống đường. Đến cuối ngày, thức ăn bên trong vơi đi một nửa. Ý tưởng của Umpster được chia sẻ trên mạng xã hội và dần dần được nhân rộng.

Sara Allen, tham gia phong trào "tủ lạnh thân thiện" từ cuối tháng 5, cho biết cô xin phép các cửa hàng để được cắm điện nhờ. Mỗi ngày, Allen cùng bạn của mình là Selma Raven dành một tiếng để vệ sinh và bỏ thêm đồ.

Rau quả tươi trong "tủ lạnh thân thiện". Ảnh: thefriendlyfridgebx.

Allen chứng kiến nhiều người lao động tới xin thực phẩm, nhưng mỗi người chỉ lấy một - hai món. Đặc biệt, ai cũng bày tỏ lòng cảm ơn khi được lấy những thứ họ không đủ khả năng chi trả.

"Chúng tôi thấy một bà mẹ hạnh phúc vì có thể cầm về năm chai nước cam cho các con", Allen kể.

"Một người phụ nữ khác sung sướng vì nhìn thấy thịt gà trong tủ lạnh. Đã lâu lắm rồi cô ấy không mua được thịt", Raven nói thêm.

Bên cạnh những người tới lấy, không ít cá nhân và cửa hàng quyên góp thêm đồ cho các "tủ lạnh thân thiện", từ bánh mì kẹp, đồ hộp tới rau củ quả tươi từ các vườn hữu cơ. "Được ăn đồ hữu cơ là điều xa xỉ mà không phải ai cũng dám nghĩ đến", Laura Alvarez, nữ họa sĩ tình nguyện trang trí các tủ lạnh, nhận định.

Một người đàn ông lấy thức ăn từ "tủ lạnh thân thiện" ở Brooklyn. Ảnh: New York Times.

Ngoài mục đích giúp đỡ người cần, "tủ lạnh thân thiện" còn giảm tình trạng lãng phí thức ăn bởi các cửa hàng có thể đem những mặt hàng còn thừa tới góp. Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính khoảng 30% thực phẩm ở nước này bị vứt đi.

Từ trước đại dịch Covid-19, thiếu thốn thực phẩm đã là vấn đề nghiêm trọng ở New York. Ngân hàng Thực phẩm New York ước tính hơn 1,2 triệu người tương đương 14,4% dân số thành phố này gặp khó khăn trong việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày.

"Chúng tôi muốn nhiều người biết đến phong trào này hơn và hình thành thói quen cho đi thứ mình không cần. Một túi thức ăn nhỏ cũng có thể trở thành bữa tối ngon lành của ai đó", Allen nói.

Thu Nguyệt (Theo Insider, New York Times)