Tủ lạnh có nhiệt độ gần bằng độ 0 tuyệt đối

Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển nguyên mẫu tủ lạnh với nhiệt độ chỉ cao hơn 0,01 độ C so với độ 0 tuyệt đối.

Nguyên mẫu tủ lạnh mới có thể đạt nhiệt độ cực thấp cần thiết cho máy tính lượng tử. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học.

Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh cho rằng loại tủ lạnh mới do Trung Quốc sản xuất có thể giải quyết vấn đề lớn trong lĩnh vực máy tính lượng tử, đánh dấu bước tiến lớn giúp đất nước trở nên tự lực về mặt công nghệ. Một thách thức thực sự với máy tính lượng tử vốn có khả năng làm nhiều nhiệm vụ, bao gồm đẩy nhanh tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo, là yêu cầu nhiệt độ cực lạnh và môi trường biệt lập.

"Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ để thế hệ tủ lạnh mới đang phát triển đạt chất lượng của sản phẩm nhập khẩu về độ hữu dụng và ổn định", Ji Zhongqing, nghiên cứu sinh ở viện, cho biết.

Theo Xinhua, mẫu tủ lạnh có nhiệt độ cực thấp, chỉ cao hơn 0,01 độ C so với độ 0 tuyệt đối (-273,15 độ C). Độ 0 tuyệt đối là nhiệt độ thấp nhất, tại đó mọi chuyển động nhiệt đều ngừng. Theo Ji, nguyên mẫu tủ lạnh không cần heli lỏng để hạ thấp nhiệt độ như tủ lạnh thông thường, có nhiều không gian bên trong hơn, có thể chạy lâu hơn, đồng thời thao tác điều khiển và bảo dưỡng rất dễ dàng. Tủ lạnh không cần heli lỏng đang trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây.

Trung Quốc mở nhà máy heli quy mô lớn đầu tiên năm ngoái trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhập khẩu sản phẩm công nghệ cao. Heli là một khí hiếm, có nghĩa nó ổn định và không phản ứng với nguyên tố khác, ngay cả trong môi trường cực hạn. Khí heli siêu nhẹ, không màu và có nguồn cung cấp hạn chế. Gần như tất cả khí heli sử dụng ở Trung Quốc, bất kể để bơm nhiên liệu cho tên lửa Trường Chinh 5, để bảo vệ kim loại trong lúc hàn, sản xuất đèn laser hay tạo môi trường siêu sạch nhằm sản xuất chip vi tính, đều đến từ nước ngoài, chủ yếu là Mỹ hoặc các cơ sở của Mỹ ở nước khác.

Denver Li Danfeng, trợ lý giáo sư khoa vật lý ở Đại học Hong Kong, nhận định sự ra đời của mẫu tủ lạnh có thể giúp Trung Quốc cạnh trong trong cuộc đua phát triển máy tính lượng tử và những công nghệ nhiệt độ thấp.

An Khang (Theo SCMP)