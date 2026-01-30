Tủ lạnh âm tường LG tiết kiệm không gian cho nhà bếp

LG French Door thiết kế âm tường 595 mm, theo chuẩn tủ bếp căn hộ, giúp tiết kiệm diện tích, tích hợp các công nghệ bảo quản phù hợp nhu cầu gia đình Việt.

Tủ lạnh âm tường được ưa chuộng trong gian bếp của gia đình hiện đại. Theo LG, thiết bị này đang thành một phần của thiết kế nội thất, bên cạnh khả năng bảo quản thực phẩm. French Door (F51EG) 4 cánh được thương hiệu giới thiệu như thiết bị đa năng, vừa hướng đến giải bài toán tối ưu không gian cho gian bếp hiện đại, vừa tích hợp loạt công nghệ bảo quản.

Điểm nhấn của French Door nằm ở độ sâu 595 mm, tương thích với hệ tủ bếp tiêu chuẩn trong các căn hộ hiện nay. Nhờ đó, tủ có thể lắp đặt gọn trong hộc tủ, hạn chế khoảng hở phía sau và hai bên. LG cho biết thiết kế này giảm cảm giác cồng kềnh thường gặp ở các dòng tủ lạnh độc lập.

Dòng tủ lạnh LG French Door (4 cánh) âm tường. Ảnh: LG

Thiết kế cửa phẳng, tay nắm ẩn cùng mặt kính mờ màu be giúp thiết bị phù hợp với nhiều phong cách nội thất, từ hiện đại đến tối giản. Màn hình điều khiển cảm ứng E-Micom được đặt chìm trên cánh tủ, cho phép điều chỉnh chế độ vận hành bằng thao tác chạm, không làm gián đoạn tổng thể thiết kế.

Đáng chú ý, hệ thống bản lề âm cho phép cửa mở rộng đến 120 độ sát tường. Nhờ đó, tủ có thể đặt gần hệ tủ bếp, vẫn đảm bảo thao tác đóng - mở, hạn chế bụi bẩn tích tụ tại các khe hở.

Bên trong, ngăn mát được bố trí rộng, kết hợp hệ thống đèn LED chiếu sáng âm trần, hỗ trợ người dùng quan sát và sắp xếp thực phẩm. Ngăn bảo quản rau củ được mở rộng, đáp ứng nhu cầu sử dụng rau xanh và hoa quả của các gia đình đô thị.

Thiết kế bản lề âm cho phép tủ mở 120 độ. Ảnh: LG

LG trang bị cho sản phẩm ngăn đông mềm Fresh Converter+, cho phép điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt theo từng nhóm thực phẩm như rau củ (4 độ C), phô mai (2 độ C), cá và thịt (0 độ C, -1,5 độ C). Cách thiết kế này giúp thực phẩm giữ được độ tươi và dinh dưỡng, đồng thời rút ngắn thời gian sơ chế, hạn chế nhu cầu rã đông trước khi nấu.

Tủ lạnh sử dụng máy nén Inverter của LG, có khả năng điều chỉnh công suất làm lạnh theo điều kiện sử dụng thực tế. Hệ thống này giúp duy trì nhiệt độ làm lạnh, tối ưu điện năng tiêu thụ trong sinh hoạt hàng ngày.

Đại diện hãng cho biết với thiết kế âm tường tinh gọn và các công nghệ bảo quản hướng đến thói quen sử dụng thực tế, French Door được định vị như giải pháp cho những gian bếp ưu tiên sự liền mạch, gọn gàng. Thay vì chiếm nhiều diện tích sàn, thiết bị được giấu trong hệ tủ bếp, giúp không gian nấu nướng thông thoáng hơn, phù hợp với căn hộ chung cư và nhà phố hiện đại.

Hoài Phương