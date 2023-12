Tủ lạnh 4 cửa Aqua với công nghệ bảo quản thực phẩm hiện đại

Sản phẩm có không gian lưu trữ lớn, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, hỗ trợ đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm, hạn chế ôi thiu.

Tủ lạnh 4 cửa Aqua AQR-M536XA sở hữu thiết kế mặt gương đen tinh tế, sang trọng, phù hợp đa dạng phong cách nội thất. Bề mặt gương dễ vệ sinh, không bị ố vàng hay bám bẩn, có thể sử dụng trong thời gian dài. Sản phẩm còn tích hợp bảng điều khiển cảm ứng một chạm hiện đại ở mặt ngoài, có thể điều chỉnh nhiều chế độ, nhiệt độ khác nhau mà không cần mở cửa.

Tủ lạnh 4 cửa Aqua AQR-M536XA sở hữu thiết kế mặt gương đen tinh tế, sang trọng, phù hợp đa dạng phong cách nội thất. Ảnh: Aqua

Chiếc tủ lạnh 4 cửa của Aqua có dung tích lên tới 469 lít, đem đến không gian lưu trữ lớn.Việc bố trí 4 cửa độc lập giúp tránh lẫn mùi các loại thực phẩm khác nhau. Khay kính linh hoạt cùng ngăn đựng thông minh cũng là điểm cộng hỗ trợ người dùng dễ dàng sắp xếp và tìm kiếm thực phẩm.

Theo đó, ngăn chứa Magic Zone có 3 mức nhiệt độ linh hoạt đáp ứng đa dạng nhu cầu như lưu trữ thực phẩm tươi sống (0 độ C), bảo quản sản phẩm sữa, phô mai và thức ăn dành cho trẻ nhỏ (2 độ C), bảo quản thức uống lạnh, rau củ và trái cây (4 độ C). Hay ngăn ẩm với màng lọc HCS cung cấp khả năng theo dõi, tinh chỉnh và duy trì độ ẩm ở mức 90% giữ cho rau củ, trái cây tươi ngon.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế, Aqua AQR-M536XA còn ứng dụng loạt công nghệ hiện đại, đảm bảo hiệu năng hoạt động. Nhờ công nghệ làm lạnh gián tiếp, hơi lạnh tỏa đều trong các ngăn thông qua quạt đối lưu gió, đẩy nhanh tốc độ làm lạnh, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm, hạn chế hư hỏng, ôi thiu.

Tủ lạnh 4 cửa Aqua AQR-M536XA được tích hợp các công nghệ giúp bảo quản độ tươi ngon của thực phẩm. Ảnh: Aqua

Công nghệ làm lạnh đa chiều 360 độ Cooling đưa luồng khí lạnh thổi nhanh, đều tới các ngóc ngách của các ngăn chứa trong tủ lạnh, giúp tăng cường khả năng bảo quản thực phẩm. Ngoài ra, tủ có chức năng làm lạnh nhanh chóng, người dùng sẽ có được trái cây tươi mát hay những ly nước lạnh tức thì trong ngày hè oi bức. Công nghệ H-Deo Fresh duy trì môi trường trong lành, sạch khuẩn bên trong tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh 4 cửa còn tích hợp công nghệ biến tần Inverter có khả năng tiết kiệm điện năng đến 40%.

Với không gian lưu trữ lớn đi cùng nhiều công nghệ hiện đại, tủ lạnh 4 cửa Aqua AQR-M536XA là một sản phẩm đáng tham khảo cho các gia đình trong dịp mua sắm Tết, mang lại không gian mới mẻ sôi động cho ngôi nhà.

Hải My