Từ khóa 'Vera by ChiPu' thu hút hơn 10 triệu lượt xem TikTok

Theo đại diện Vera, các kênh mạng xã hội của nhãn hàng đã tăng 200%, lượt truy cập vào website Vera by ChiPu cũng tăng 90%. Ngoài ra, gian hàng Vera Official trên Shopee, Lazada, TikTok Shop tăng đến 200% lượt tiếp cận so với trước đây. Vera sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện tại các cửa hàng và livestream giao lưu cùng Chi Pu trên các kênh mạng xã hội này.