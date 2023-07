Từ khi sinh tới giờ, chồng không cho con về nhà

Tôi và chồng cưới gần ba năm nhưng thực chất chỉ ở với nhau được tám tháng.

Khi tôi mang bầu sáu tháng, phải nằm dưỡng thai, mẹ chồng bảo tôi về nhà mẹ đẻ ở (thời điểm đó mẹ chồng đi chăm mẹ đẻ bà). Chồng tôi không có ý kiến gì, dịch Covid nên thỉnh thoảng sang thăm tôi. Mẹ chồng và chồng không nói gì với bố mẹ đẻ tôi. Không may tôi đẻ non, con ốm nằm viện gần hai tháng ngoài Hà Nội, chỉ mình tôi chăm do Covid, chồng chỉ hỏi han, không thăm nom, đến ngày con được ra viện cũng không đi đón dù anh cao tuổi rồi và rất muốn có con. Mình tôi chăm con, rất bức xúc với chồng nên đã tỏ thái độ.

Chúng tôi ở với bố mẹ chồng nhưng từ khi tôi đẻ, ông bà chuyển ra nhà khác ở, chồng tôi ở nhà đó một mình. Khi con về, chồng không cho mẹ con tôi vào nhà. Tôi ở nhà ngoại dịch Covid khoảng ba tháng sau đó, chồng không sang thăm con, chỉ gọi điện. Tôi nói mãi, rất nặng lời, chồng mới sang với khoảng 3-4 buổi một tuần, sang buổi tối từ một đến một tiếng rưỡi, thứ bảy, chủ nhật có hôm sang ban ngày, nhiều lắm là hai tiếng. Bởi vậy con vẫn thấy lạ, không chơi một mình với bố. Chồng luôn lấy cớ sang thăm bà ngoại ốm, đi làm nên không thăm con. Sau rồi tôi chán, không nói nữa. Đến khi con sáu tháng, tôi đi làm và hỏi chồng cho con ở đâu. Anh ta bảo cứ để con nhà ông bà ngoại. Đến khi con được gần một tuổi, tôi xin ý kiến chồng cho con về nhà, anh ta không đồng ý. Tôi hỏi tại sao, anh ta bảo tự biết và dùng lời lẽ thô tục để nói nhưng tôi vẫn quyết đưa con về.

Trước ngày đưa con về, anh ta sang nói với bố mẹ tôi muốn ly dị. Tôi biết chắc chắn anh ta không bao giờ muốn ly dị nhưng vì không muốn tôi về nhà nên nói thế để tôi không về nữa. Hôm tôi đưa con về, anh ta bỏ nhà đi. Bố mẹ tôi thấy anh ta nói muốn ly dị thì bằng lòng, vì thấy thái độ anh ta với tôi và con quá tồi. Bố mẹ bảo nếu tôi về đó ở sẽ không trông con cho tôi nữa (ông bà nội không trông cháu). Con tôi sinh non, lúc đó hơn 10 tháng nhưng tôi không muốn đi gửi nên chuyển lại về nhà ngoại. Khoảng một tháng sau, chồng sang thăm con, bố mẹ tôi bảo ngồi nói chuyện cho rõ ràng. Anh ta nói không muốn ly dị, gọi tôi là con này con kia, mày tao với tôi trước mặt bố mẹ. Bố mẹ tôi nói rõ không coi anh ta là con nữa, sang thì phải xin phép. Sau đó anh ta sang một lần nữa, bố tôi đuổi nên từ đó không sang nữa (và cũng không có nhu cầu muốn gặp con). Tôi nhắn tin mấy lần nói chồng sửa chữa nhưng anh ta thái độ không hợp tác, chửi rủa tôi, nói không hay về bố mẹ tôi rất thậm tệ. Sau đó anh ta không liên lạc. Thỉnh thoảng tôi gửi ảnh con cho anh ta và đòi tiền nuôi con.

Xin nói thêm, anh ta là người ích kỷ, kẹt xỉ, thù hằn với cả bố mình. Tôi không biết lý do, chỉ đoán vì bố anh ta gia trưởng, hay chửi vợ. Trước khi lấy vợ, anh ta ở với bố mẹ nhưng không đưa tiền ăn. Lấy vợ rồi, tôi nói mãi mới đưa cho tôi được hai triệu. Mấy tháng sau khi có con, anh ta nói sẽ đưa ba triệu, được một hai tháng chủ động đưa, còn tháng nào tôi cũng phải đòi, thậm chí đòi nhiều lần, khoảng bốn năm tháng đưa được ba triệu, còn chỉ đưa có hai triệu. Anh ta làm lương ổn định, không chi tiêu cho ai cái gì kể cả bố mẹ đẻ, đi mua cho mẹ mớ rau còn đòi tiền.

Hiện tại tôi chưa muốn ly dị dù thực tế đã ly thân gần hai năm nay, vì chưa muốn dính đến pháp luật. Bố mẹ chồng sang thăm mẹ con tôi được hai lần. Tết ông bà sang nhà tôi chơi, bố mẹ tôi nói rất dữ về con rể nên sau đó ông bà lấy cớ ốm đau không sang nữa, chỉ bảo tôi cho cháu sang nhà ông bà chơi. Thực tế ông bà cũng không bảo được con trai dù muốn tôi đưa cháu về, không phải vì yêu quý gì, mà vì danh dự với hàng xóm. Từ sau khi chồng nói với bố mẹ tôi muốn ly dị, tôi nhạt dần với nhà chồng, không hỏi han, giỗ chạp không sang, chỉ gửi lễ nếu mẹ chồng báo. Khoảng một tháng một lần, tôi cho con sang chơi với ông bà khoảng hai tiếng rồi về chứ không ở lại. Ông bà cho cháu được vài đồng. Tôi nghĩ đó là ông bà cho cháu nên cũng không mua gì lại cho ông bà. Không biết tôi cư xử với nhà chồng vậy đã phù hợp chưa? Tôi có nên tiếp tục đòi chồng tiền nuôi con không vì đòi chưa biết có được không?

Tuyết Lan

