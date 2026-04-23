Từ kẻ trốn truy nã đến chủ mưu 'bắt cóc' thầu thi công sang Campuchia

TP HCMSau khi gây án mạng, Tống Văn Toàn trốn sang Campuchia, dàn cảnh bắt cóc chủ thầu nội thất karaoke để tống tiền, ép nạn uống "nước vui" rồi vứt ở vùng biên.

Toàn (51 tuổi, nhiều tiền án) bị TAND TP HCM xét xử về tội Giết người; Cướp tài sản; Bắt giữ người trái pháp luật, ngày 23/4.

Toàn sinh ra trong gia đình đông con tại huyện Củ Chi (cũ), sớm nghỉ học phụ giúp gia đình. Thường giao lưu với những người bất hảo, năm 21 tuổi, anh ta bị TAND TP HCM tuyên phạt 18 năm tù về tội Giết người.

Hồ sơ thể hiện, sau khi mãn hạn tù năm 2013, bị cáo trở về địa phương và tiếp tục vướng vào còn đường tội phạm. Đầu năm 2014, Toàn bị TAND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương cũ) xử phạt 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ra tù chưa lâu, Toàn tiếp tục phạm tội. Tối 17/4/2024, khi đang ngồi nhậu tại một quán ở xã An Nhơn Tây (TP HCM), anh ta gặp người quen là vợ chồng anh Hoàng nên hai bên chào hỏi. Trong lúc trò chuyện, thấy Toàn đeo nhiều vàng, người vợ ngỏ ý vay tiền và nhắc chuyện hứa hẹn trước đó. Cho rằng bị coi thường, Toàn bất ngờ đập ly bia vào đầu, lớn tiếng: "Tụi bây khi dễ tao hả".

Người này sau đó đến quầy rượu lấy kéo, đâm nhiều nhát vào ngực, lưng anh Hoàng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát chết nhưng bị thương tật gần 60%. Gây án xong, Toàn bỏ trốn sang Campuchia và bị bắt theo lệnh truy nã ngày 3/11/2024.

Bị cáo Tống Văn Toàn tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Kịch bản bắt cóc chủ thầu sang Campuchia, cướp tài sản

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định trong thời gian lẩn trốn, Toàn tiếp tục thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác. Thời gian này, Toàn có đầu tư kinh doanh karaoke nhưng thua lỗ do cờ bạc, nảy sinh ý định tìm người để bắt cóc, tống tiền. Bị cáo bàn với một số người dựng kịch bản giả thuê thi công nội thất quán karaoke nhằm dụ nạn nhân sang Campuchia.

Đầu tháng 5/2024, Toàn làm quen với anh Thiêm qua mạng, sau đó mời sang Campuchia làm việc. Ngày 11/5/2024, khi anh Thiêm vừa đến nơi, bị cáo dùng súng khống chế, chích điện, đánh đập, đe dọa, buộc nạn nhân cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng, rồi tự ý chuyển 400 triệu đồng. Nhóm này còn ép anh gọi về cho người thân để chuyển thêm 180 triệu đồng. Tổng cộng, Toàn và đồng phạm chiếm đoạt 580 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền, Toàn ép anh Thiêm uống 4 gói ma túy dạng "nước vui", khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi chở đến bỏ tại bãi rác khu vực Campuchia giáp với tỉnh Long An cũ.

Nạn nhân may mắn được người dân địa phương phát hiện, đưa đi cấp cứu. Sau đó, cảnh sát Campuchia liên hệ gia đình để đưa anh về Việt Nam. Ngày 14/11/2024, anh Thiêm làm đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Tòa: Bị cáo coi thường pháp luật

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định Toàn có nhân thân xấu, từng hai lần bị kết án về các tội đặc biệt nghiêm trọng, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội. Việc dùng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại chỉ vì mâu thuẫn nhỏ thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm.

Theo tòa, sau khi gây án, bị cáo không dừng lại mà bỏ trốn ra nước ngoài, tiếp tục phạm tội với thủ đoạn có tổ chức. Hành vi lừa nạn nhân sang Campuchia, dùng vũ lực và công cụ hỗ trợ khống chế, đánh đập, ép sử dụng ma túy để chiếm đoạt số tiền lớn cho thấy sự liều lĩnh, manh động, bất chấp pháp luật.

HĐXX đánh giá bị cáo có ý thức coi thường pháp luật, nguy cơ tái phạm cao, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội để răn đe và phòng ngừa chung.

Từ đó, tòa tuyên phạt Toàn 14 năm tù về tội Giết người, tù chung thân về tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tổng hợp, bị cáo phải chấp hành hình phạt tù chung thân.

Toàn còn phải bồi thường cho anh Hoàng 580 triệu đồng. Do anh Thiêm chưa cung cấp được chứng cứ về chi phí điều trị di chứng do sốc ma túy nên HĐXX tách phần này để giải quyết trong vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

Bình Nguyên