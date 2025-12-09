Từ Hy Viên từng giấu tên khi làm từ thiện

Sinh thời, diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên đề nghị những người được cô giúp đỡ tiền bạc không cần công khai việc cô làm từ thiện.

Theo Next Apple, một tuần trước, người mẹ đơn thân ở Trung Quốc đại lục công khai việc từng được Từ Hy Viên trả giúp viện phí, sau đó, nhiều người cũng kể câu chuyện giữa họ và cố diễn viên, từ đó, việc tốt của cô lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Người mẹ cho biết con trai của chị mắc chứng động kinh, chi phí chữa trị mỗi tháng là 2.000 nhân dân tệ (gần 7,5 triệu đồng). Chị nhiều lần kêu gọi giúp đỡ vì hoàn cảnh khó khăn, kiệt sức, Từ Hy Viên từng liên lạc với chị để hỗ trợ tiền giúp em bé, song diễn viên đề nghị giữ kín thông tin.

Một người mẹ đơn thân ở Quảng Tây cho biết con gái mắc bệnh ung thư máu, cả gia đình lao đao về kinh tế lẫn tinh thần. Bấy giờ, qua người quản lý, Từ Hy Viên gửi cho chị 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,1 tỷ đồng) và dặn thêm: "Chuyên tâm điều trị cho con, nếu không đủ, chị hãy nói nhé". Người mẹ cho biết bệnh tình của con gái được kiểm soát, con được hồi sinh nhờ Từ Hy Viên.

Một người đàn ông kể năm 2013, anh được Từ Hy Viên giúp đỡ số tiền 20.000 nhân dân tệ (gần 75 triệu đồng) để có thể tiếp tục chương trình đại học, do gia đình gặp biến cố. Bấy giờ, diễn viên và người quản lý liên hệ anh để xác nhận hoàn cảnh, sau đó chuyển tiền và đề nghị anh không công khai sự việc.

Ngoài ra, Từ Hy Viên từng âm thầm giúp đỡ chữa bệnh cho trẻ mắc bệnh lao, hội chứng Tourette, người thân của những em bé này đều cho biết khi chuyển tiền, diễn viên chỉ nói nguyện vọng trẻ nhận được sự chăm sóc, điều trị thỏa đáng.

Hy Viên đột ngột qua đời ngày 2/2 tại Nhật Bản, ở tuổi 49. Cô gia nhập làng giải trí thập niên 1990, nổi tiếng tại một số nước châu Á qua vai Sam Thái trong Vườn sao băng. Thành công tác phẩm đưa Từ Hy Viên thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu. Sau đó, cô gây tiếng vang với Xin đừng gác máy, Kiếm vũ, Bong bóng mùa hè.

Theo Next Apple, diễn viên duy trì độ nổi tiếng dù ngừng đóng phim từ năm 2011, tài sản vượt một tỷ Đài tệ (hơn 30 triệu USD). Trong đó, cô sở hữu hai bất động sản đắt đỏ tại quận Tín Nghĩa ở thành phố Đài Bắc, tổng giá trị hai căn nhà hơn 500 triệu Đài tệ (khoảng 15 triệu USD). Sau khi vợ mất, DJ Koo cho biết tài sản của Hy Viên do mồ hôi nước mắt của cô đổi lại, diễn viên luôn muốn dùng vật chất cô làm ra để bảo vệ gia đình. Vì thế, anh nhường lại mọi quyền thừa kế của bản thân cho mẹ vợ.

