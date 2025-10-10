Từ hôm nay, mua bán vàng trên 20 triệu phải chuyển khoản

Từ 10/10, cơ chế độc quyền vàng miếng được xoá bỏ, đồng thời người dân giao dịch vàng trên 20 triệu phải chuyển khoản thay vì dùng tiền mặt.

Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ hôm nay.

Ngân hàng Nhà nước quy định mỗi khách hàng mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện chuyển khoản (từ tài khoản của người mua tới tài khoản của doanh nghiệp). Điều này nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng và tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng dừng cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng. Theo đó, nhà điều hành sẽ cấp hạn mức và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại thỏa điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và giấy phép từng lần để nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Tuy nhiên tới nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có thông tin những đơn vị nào được cấp phép sản xuất vàng miếng.

Vàng nhẫn trơn bán tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Nói với VnExpress, một lãnh đạo lâu năm trong ngành ngân hàng nhận định, mốc 10/10 có ý nghĩa về mặt lý thuyết khi chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

Trên thực tế, các ngân hàng và doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình xin cấp phép và chờ cơ quan quản lý phê duyệt. "Chưa kể, từ chục năm nay, nhiều ngân hàng cũng không còn duy trì nguồn lực, gồm máy móc hay nhân sự liên quan tới sản xuất vàng miếng. Do đó, việc tham gia vào mảng này sẽ có độ trễ nhất định", lãnh đạo ngành ngân hàng này cho hay.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh như hiện nay, theo lãnh đạo này, việc sản xuất, kinh doanh vàng miếng cũng cần được các ngân hàng tính toán kỹ, tránh rủi ro.

Hiện nay, một vài ngân hàng đã thành lập ban dự án hay có kế hoạch về việc tham gia sản xuất vàng miếng. Nếu tính theo yêu cầu quy mô vốn điều lệ trên 50.000 tỷ theo Nghị định 232, Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank và Agribank nằm trong nhóm đáp ứng đủ điều kiện. Về phía doanh nghiệp, PNJ, DOJI và SJC thỏa mãn điều kiện vốn trên 1.000 tỷ.

Quỳnh Trang