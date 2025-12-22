Tử hình kẻ giết vợ, phi tang thi thể trên biển

Đà NẵngSau khi sát hại vợ kém mình 22 tuổi, Uyên phi tang thi thể xuống biển, khiến các phần trôi dạt nhiều nơi.

Chiều 22/12, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Bảo Uyên (63 tuổi, trú phường Sơn Trà) án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sáng 6/2, trong lúc ở nhà cùng vợ là chị Trương Thị Tuyết Trinh (41 tuổi), Trần Bảo Uyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến kế hoạch đi du lịch "xả stress" của vợ. Cãi vã kéo dài, căng thẳng gia tăng, Uyên đã có hành vi bạo lực, khiến chị Trinh ngã, đầu va vào cạnh bàn và bị thương nặng.

Bị cáo Trần Bảo Uyên. Ảnh: Tú Anh

Thấy vợ nguy kịch, bị cáo tiếp tục dùng hung khí đánh nhiều lần khiến chị Trinh tử vong. Sau đó, nhằm che giấu hành vi phạm tội, Uyên đã chia thi thể nạn nhân thành ba phần, đưa đi giấu tại khu vực vắng người ở phường Sơn Trà rồi mang ra vùng biển Tiên Sa phi tang cùng một số vật liên quan.

Ngày 10/2, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo phát hiện một phần thi thể nữ trôi dạt vào bờ biển khu vực Bà Tình (Quảng Nam cũ). Đến ngày 16/2, một phần thi thể khác tiếp tục được phát hiện tại vùng biển Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), cách nơi phi tang hơn 600 km. Kết quả giám định và phối hợp điều tra xác định các phần thi thể đều thuộc về chị Trinh.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của bị cáo Uyên đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, man rợ, phạm vào tội Giết người theo điểm i, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Uyên khai không có ý định giết vợ, do khi thấy ngã xuống đập đầu máu chảy quá nhiều nên hoảng loạn và hành động không kiểm soát.

Ngọc Trường