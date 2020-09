Tử hình kẻ giết cha vợ

Ngày 26/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Dương Văn Tuấn, 25 tuổi, trú huyện Hòa Vang, án tử hình về tội Giết người.

Cáo trạng nêu, Tuấn và vợ mâu thuẫn tình cảm nên vợ bỏ về nhà bố ruột là ông Nguyễn Văn Can, 52 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hoà Vang. Tuấn nhiều lần thuyết phục vợ về nhà nhưng bất thành.

Bị cáo Tuấn tại toà. Ảnh: Ngọc Hồ.

Chiều 12/6, Tuấn gọi điện cho ông Can, nhờ khuyên vợ mình thì bị ông la mắng. Tức giận, Tuấn lấy hai con dao đến nhà chị ruột của vợ (cạnh nhà ông Can).

Không tìm thấy vợ, Tuấn nghe có tiếng động trong nhà tắm liền đến xem thì gặp ông Can. Hắn ta cầm hai con dao đâm, chém ông Can tử vong tại chỗ. Nghi phạm sau đó đến công an đầu thú.

Tại tòa, Tuấn khai mục đích ban đầu cầm dao đi tìm vợ nhằm dọa cho chị này sợ để về cùng chung sống. Tuy nhiên, khi gặp ông Can, bị cáo không kiềm chế được tức giận trước đó nên ra tay sát hại.

Ngọc Trường