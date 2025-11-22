Từ giờ mình là duy nhất của nhau, em nhé

Anh tự thấy mình là người chịu khó, biết nhẫn nhịn và luôn cố gắng học hỏi, vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc.

Anh sinh năm 1987, là anh mèo vui vẻ dễ thương quê miền Tây, hiện là kĩ sư ôtô đang sống và làm việc tại Bình Chánh. Anh tự thấy mình là người chịu khó, biết nhẫn nhịn và luôn cố gắng học hỏi, vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc. Bây giờ cuộc sống tạm ổn định hơn, anh mới dám đi tìm em vì anh luôn nghĩ rằng khi yêu nhau thì phải mang đến cho nhau sự bình yên và hạnh phúc, không tạo thêm áp lực hay tiêu cực.

Tuy nhiên cuộc sống phía trước thế nào thì anh không biết, nhưng chỉ cần cả hai hết lòng, trọn vẹn và chân thành với nhau, anh tin kết quả sẽ tốt đẹp. Tuy lớn tuổi nhưng anh chưa từng kết hôn, chưa từng có con và ngoại hình của anh còn trẻ, mọi người hay khen đẹp và hiền lành có duyên. Cũng lâu rồi anh chưa yêu ai, nên bài viết này anh viết với sự nghiêm túc và trân trọng. Anh mong tìm được một người đang ở TP HCM để tiện gặp gỡ và tìm hiểu. Tính cách thì để gặp nhau rồi cảm nhận, hiểu nhau dần dần và dung hòa.

Về tuổi tác, em nhỏ hơn anh hoặc có thể lớn hơn anh tầm một hai tuổi. Còn về nhan sắc, anh nghĩ ai cũng muốn bên cạnh một người có nét ưa nhìn, nên mong em có chút nhan sắc để cả hai đều dễ tạo cảm xúc cho nhau. Để tránh mất thời gian của nhau, anh hy vọng em thật sự nghiêm túc và rõ ràng, sẵn sàng bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Anh sẽ trân trọng và chờ gặp em.

