Từ giờ em sẽ là người anh yêu duy nhất

Chào em nhé, anh xin tự giới thiệu ngắn gọn, đơn giản thế này nhé: anh sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên ở miền Tây đầy nghĩa tình và chất phác; gia đình anh là nông dân, sống rất thuận hòa và tình cảm. Anh học ở Đại học Cần Thơ và làm việc ở đây 17 năm. Cuộc sống và công việc thăng trầm làm cho anh học hỏi được rất nhiều thứ và sống trước hết là phải tử tế. Anh tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Cần Thơ năm 2022 và vẫn làm việc ở đây. Đến tháng 5 năm nay, anh quyết định lên TP HCM để làm việc và định cư lâu dài, phát triển sự nghiệp. Tuy mới sống ở đây được vài tháng, anh cảm thấy yêu nơi này dù cuộc sống đơn chiếc. Anh không có bạn bè nơi đây, cũng không có người thân và cũng không có người yêu, cũng như anh chưa từng kết hôn lần nào nhé.

Hôm nay anh đi tìm cho được em để em vừa là người yêu vừa là hướng dẫn viên cho anh trên mọi nẻo đường ở Sài Gòn. Như những đôi yêu nhau khác, mình cùng nhau đi dạo, ăn uống khắp phố phường ở Sài Gòn và cùng khám phá những nơi mình chưa từng đến. Tính cách của anh giống như quê hương của anh: nhẹ nhàng, chung thủy, hiền lành, chất phác, thật thà, dễ thương, gần gũi nhưng cũng mạnh mẽ và quyết đoán. Ngoại hình anh ở mức khá, đủ có cảm tình khi gặp lần đầu. Người anh muốn tìm là cô gái đang ở TP HCM, độc thân, rõ ràng, thẳng thắn, ngoại hình ưa nhìn.

Anh viết bài này là để tìm người yêu liền; nếu em chưa muốn yêu liền mà chỉ để làm bạn, đừng gửi mail cho anh nhé, vì anh tìm người để yêu và xây dựng gia đình. Hẹn gặp em tại TP HCM hữu tình.

