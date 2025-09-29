Tự giác hơi chữa đau lưng, người đàn ông liệt nửa người

Trung QuốcTự trị đau lưng bằng cách giác hơi tại nhà hơn một tiếng mỗi ngày, một người đàn ông ở Vũ Hán bị liệt hoàn toàn nửa người dưới do tổn thương tủy sống.

Trang HK01 của Hong Kong ngày 26/9 đưa thông tin ông Trần bị đau lưng mạn tính nhiều năm. Gần đây, cảm thấy khó chịu, ông đã nhờ cháu giác hơi tại nhà, thực hiện liên tục trong hai ngày, mỗi lần kéo dài hơn một tiếng.

Ngay sau khi giác hơi xong, ông không thể nhấc nổi hai chân lên. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Á Tâm Vũ Hán để kiểm tra. Bác sĩ cho biết hai chân ông đã mềm nhũn hoàn toàn, mất hết lực, trên lưng có bốn vết bầm tím lớn do giác hơi. Kết quả kiểm tra chuyên sâu xác nhận ông Trần bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng.

Các bác sĩ phát hiện vùng tủy sống bị tổn thương hoàn toàn trùng khớp với nơi có các vết bầm. Từ những bằng chứng này, họ nhận định việc giác hơi sai cách là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng bại liệt của bệnh nhân.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sau hai ngày liên tục giác hơi tại nhà. Ảnh: Jingshi Zhibo

Giáo sư Âu Dương Hòa Bình, trưởng khoa Nội - Ngoại Thần kinh, giải thích tủy sống kéo dài từ thân não xuống, chịu trách nhiệm về cảm giác và vận động của tứ chi, thậm chí cả các cơ quan trong khoang bụng. Ông cho biết khi khám, đội ngũ y tế phát hiện ông Trần gần như mất hoàn toàn cảm giác và vận động từ vùng rốn trở xuống.

Theo bác sĩ, do bệnh nhân tự giác hơi tại nhà nên không kiểm soát được mức áp suất âm bên trong cốc giác. Áp suất quá cao đã dẫn đến tổn thương các mạch máu dưới da, thậm chí cả trong tủy sống. Bác sĩ giải thích nguyên lý cốt lõi của giác hơi là dùng áp suất âm để gây sung huyết và phù nề cục bộ ở da và các mô dưới da. Nếu giác hơi ở hai bên cột sống và kéo dài hơn 15-20 phút, áp suất âm quá mức sẽ liên tục kéo căng các cơ, mạc xung quanh cột sống, thậm chí gián tiếp gây chèn ép ống sống, dẫn đến tổn thương tủy sống.

Bác sĩ khuyến cáo giác hơi tuy có tác dụng điều hòa cơ thể song tuyệt đối không được xem nhẹ cách thao tác. Thời gian giác hơi thông thường chỉ nên từ 5 đến 10 phút và không được quá 15 phút. Một khi xuất hiện các triệu chứng như tê bì chân tay, yếu sức, cảm giác bất thường sau khi giác hơi, bệnh nhân cần đến bệnh viện ngay lập tức để tận dụng 6-8 "giờ vàng" điều trị, nhằm giảm thiểu tối đa hậu quả tổn thương.

Bình Minh (Theo HK01)