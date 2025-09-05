Tư duy liên ngành giúp sinh viên Fulbright thích ứng kỷ nguyên AI

Trường Đại học Fulbright Việt Nam trang bị cho sinh viên tư duy liên ngành, kỹ năng đổi mới sáng tạo, học tập cùng giảng viên có kết nối với mạng lưới toàn cầu để thích ứng với kỷ nguyên AI.

Thị trường lao động toàn cầu đang trải qua sự chuyển dịch mạnh mẽ. Báo cáo "Tương lai việc làm 2025" của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) dự báo đến năm 2030, khoảng 92 triệu việc làm truyền thống có thể biến mất do tự động hóa và sự phát triển công nghệ, nhưng đồng thời gần 170 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhận định, việc chuẩn bị tư duy liên ngành, năng lực sáng tạo và đổi mới là chìa khóa để con người giữ vai trò chủ động.

Đại diện trường Đại học Fulbright Việt Nam cũng nhận định, với người trẻ, tư duy liên ngành tạo khả năng linh hoạt khi kết hợp kiến thức nhiều lĩnh vực, giúp giải quyết những vấn đề phức tạp. Các ngành mới nổi như Khoa học dữ liệu y sinh, Kỹ thuật robot trong nông nghiệp hay Kinh tế môi trường gắn với năng lượng tái tạo đều yêu cầu kỹ năng tổng hợp và đột phá. Năng lực này vừa rèn kỹ năng phân tích, vừa tạo nền tảng cho học tập suốt đời và phát triển bền vững.

Theo đó, từ khi thành lập, trường Đại học Fulbright Việt Nam đã áp dụng mô hình giáo dục khai phóng kết hợp khoa học và kỹ thuật. Trường đào tạo 11 ngành thuộc các lĩnh vực Nhân văn, Khoa học xã hội, Khoa học - kỹ thuật, Toán và máy tính. Chương trình học cho phép sinh viên khám phá thế mạnh cá nhân và theo đuổi lĩnh vực quan tâm.

Sinh viên trường Đại học Fulbright Việt Nam trong sự kiện Open Day của trường, khám phá cơ sở vật chất và chương trình học tại đây. Ảnh: Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Ngành Khoa học Tích hợp nổi bật với lộ trình đa dạng, kết hợp hóa học, vật lý và trí tuệ nhân tạo, hướng tới giải quyết các vấn đề khoa học cấp thiết. Ngành Kỹ thuật Vị nhân sinh tích hợp kỹ thuật, công nghệ và nhân văn, rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp và học tập qua dự án thực tiễn.

Với lộ trình bốn năm, trong đó hai năm đầu học các môn Khám phá và hai năm cuối học các ngành chuyên sâu, sinh viên có thể xây dựng nền tảng kiến thức và trải nghiệm để thích ứng với thế giới liên tục thay đổi.

Song song, với áp lực từ sự phát triển của AI lên thị trường lao động, trường Đại học Fulbright Việt Nam xác định người học cần hiểu, thích ứng và biết khai thác công nghệ để chủ động thích ứng. Người học vì thế cần rèn luyện tư duy phản biện, sáng tạo và đổi mới để tận dụng AI như một công cụ phụ trợ.

Chuyên gia chia sẻ về AI cho sinh viên trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ảnh: Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Trường Đại học Fulbright Việt Nam tạo điều kiện cho sinh viên thực hành qua dự án thực tế, rèn tư duy và kỹ năng đổi mới để thích ứng nhanh với AI. Trong đó, Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo (CEI) đóng vai trò bệ phóng cho các bạn trẻ tiếp cận các dự án khởi nghiệp.

Viện Nghiên cứu AI Fulbright, thành lập từ nguồn tài trợ của Google cho trường, hướng đến thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục AI, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới. Trong tương lai, trường dự kiến đưa ngành Trí tuệ nhân tạo vào đào tạo chính thức và mở rộng hợp tác với các tổ chức như New Turing Institute.

Nhiều sinh viên Fulbright đã vận dụng tư duy liên ngành để khẳng định bản thân. Thùy Dương, cử nhân Khoa học máy tính khóa 2025, từng thực tập tại Intel, hiện làm việc tại Namitech - startup công nghệ do FPT hỗ trợ, phát triển giải pháp xử lý âm thanh và ngôn ngữ bằng AI. Cô đánh giá cao tư duy liên ngành tại trường Đại học Fulbright Việt Nam giúp bản thân chú trọng thẩm mỹ, tính ứng dụng và đáp ứng nhu cầu người dùng.

Minh Hiếu, cử nhân Kinh tế học khóa 2025, cũng trở thành nhân viên Marketing tại Unilever Việt Nam, phụ trách thương hiệu Dove và Sunsilk, chỉ sau 1,5 tháng thực tập. Theo anh, sự kết hợp kiến thức kinh tế, xã hội và kỹ năng phân tích từ trường Đại học Fulbright Việt Nam giúp anh tự tin triển khai chiến dịch quảng cáo.

Phương pháp giáo dục liên ngành tại đây còn giúp xây dựng nền tảng kiến thức rộng và kỹ năng toàn diện cho người học. Từ đó, các thế hệ sinh viên có khả năng sáng tạo, thích nghi nhanh và chủ động trước mọi biến động của thị trường lao động.

Ngoài chương trình học, các bạn nhận sự hỗ trợ định hướng nghề nghiệp từ năm đầu thông qua Phòng Hướng nghiệp và mạng lưới doanh nghiệp đối tác. Sự kiện Career Day 2025 của trường quy tụ hơn 43 doanh nghiệp như Biti's, Chubb Life Vietnam, AB InBev, Zalo, Shopee, PwC Vietnam, Samsung, Techcombank, Momo... Nhiều đơn vị tổ chức phỏng vấn tại chỗ, mở ra cơ hội tuyển dụng trực tiếp cho sinh viên.

Sinh viên trường Đại học Fulbright Việt Nam trao đổi với đại diện doanh nghiệp. Ảnh: Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Ngoài ra, trường cũng đang tham gia quy trình kiểm định chất lượng của Hiệp hội Giáo dục Đại học New England (NECHE), một trong những tổ chức kiểm định uy tín tại Mỹ, khẳng định chất lượng đào tạo quốc tế.

Nhật Lệ